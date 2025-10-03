CRB x Avaí: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/10) pela Série B CRB e Avaí jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Rafael Lédo 03.10.25 20h35 CRB e Avaí jogam pela Série B nesta sexta-feira (03), às 21h35 (Foto / Clube de Regatas Brasil / Reprodução / Flickr @clubederegatasbrasil) CRB x Avaí disputam hoje, sexta-feira (03/10), a 30° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo iniciará às 21h35 (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir CRB x Avaí ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 21h35 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? CRB é o 10° colocado da Série B e acumula 40 pontos, 12 vitórias, 4 empates, 13 derrotas, 33 gols marcados e 30 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 0 empates e 3 derrotas. Já o Avaí ocupa a 11° posição com 40 pontos, 10 vitórias, 10 empates, 9 derrotas, 36 gols marcados e 32 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (03/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira Athletic Club x Amazonas: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/10) pela Série B Athletic Club e Amazonas jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações CRB x Avaí: prováveis escalações CRB: Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Fábio Alemão, Segovia e Léo Campos; Higor Meritão, Crystopher e Danielzinho; Dadá Belmonte, Thiaguinho e Mikael. Técnico: Eduardo Barroca. Avaí: Igor Bohn; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e DG; João Vitor, Lucas Eduardo e Marquinhos Gabriel; Thayllon, Emerson Ramon e Cléber. Técnico: Vinicius Bergantim. FICHA TÉCNICA CRB x Avaí Campeonato Brasileiro Série B Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL) Data/Horário: 03 de outubro de 2025, 21h35 (Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editor web de Oliberal.com) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave CRB Avaí jogos de hoje campeonato brasileiro série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Série B CRB x Avaí: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/10) pela Série B CRB e Avaí jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 03.10.25 20h35 Campeonato Brasileiro Série B Coritiba x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/10) pela Série B Coritiba e Botafogo-SP jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 03.10.25 20h30 ENSINAR Do acaso à vocação: o educador físico que encontrou sua paixão em ensinar futebol para crianças No Dia Mundial do Professor, celebrado hoje, histórias como a de Thiago Sena ajudam a entender por que, para muitas crianças, o “professor” ou simplesmente “Tio” é mais do que alguém que ensina técnicas 03.10.25 20h02 Campeonato Brasileiro Série B Athletic Club x Amazonas: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/10) pela Série B Athletic Club e Amazonas jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 03.10.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol VÍDEO: Lula revela torcida pra clube paraense: 'sou Paysandu' A declaração ocorreu em um momento de descontração com a imprensa, após a repórter perguntar sobre sua torcida. 03.10.25 11h26 Futebol Com Guto Ferreira e Garcez, Remo e Paysandu dominam 'seleção da rodada' da Série B Time azulino teve mais representantes na escolha e o Papão teve três 03.10.25 10h09 Futebol Copa do Brasil terá 126 clubes em 2026; Pará vai ficar com cinco vagas Mudança no calendário da CBF altera critérios de classificação e amplia participação. Além de Remo e Paysandu, veja os cotados para representar o Pará 03.10.25 15h24 Futebol CBF confirma mudança no local da partida entre Remo e Athletico-PR na Série B Jogo está marcado para o dia 9 de outubro e é válido pela 31ª rodada do campeonato 03.10.25 11h00