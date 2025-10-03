Capa Jornal Amazônia
CRB x Avaí: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/10) pela Série B

CRB e Avaí jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

Rafael Lédo
fonte

CRB e Avaí jogam pela Série B nesta sexta-feira (03), às 21h35 (Foto / Clube de Regatas Brasil / Reprodução / Flickr @clubederegatasbrasil)

CRB x Avaí disputam hoje, sexta-feira (03/10), a 30° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo iniciará às 21h35 (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir CRB x Avaí ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 21h35 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

CRB é o 10° colocado da Série B e acumula 40 pontos, 12 vitórias, 4 empates, 13 derrotas, 33 gols marcados e 30 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 0 empates e 3 derrotas.

Já o Avaí ocupa a 11° posição com 40 pontos, 10 vitórias, 10 empates, 9 derrotas, 36 gols marcados e 32 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (03/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Série B do Brasileirão, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira

image Athletic Club x Amazonas: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/10) pela Série B
Athletic Club e Amazonas jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

CRB x Avaí: prováveis escalações

CRB: Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Fábio Alemão, Segovia e Léo Campos; Higor Meritão, Crystopher e Danielzinho; Dadá Belmonte, Thiaguinho e Mikael. Técnico: Eduardo Barroca.

Avaí: Igor Bohn; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e DG; João Vitor, Lucas Eduardo e Marquinhos Gabriel; Thayllon, Emerson Ramon e Cléber. Técnico: Vinicius Bergantim.

FICHA TÉCNICA
CRB x Avaí
Campeonato Brasileiro Série B
Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)
Data/Horário: 03 de outubro de 2025, 21h35

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editor web de Oliberal.com)

