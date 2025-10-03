Athletic Club x Amazonas: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/10) pela Série B Athletic Club e Amazonas jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Rafael Lédo 03.10.25 18h00 Athletic Club e Amazonas se enfrentam pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B nesta sexta-feira (03), às 19h (Foto / Rodrigo Moura / Reprodução / Instagram @athleticclubfutebol) Athletic Club x Amazonas disputam hoje, sexta-feira (03/10), a 30° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo iniciará às 19h (horário de Brasília), no Estádio Joaquim Portugal, em São João del-Rei (MG). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Athletic Club x Amazonas ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Athletic Club é o 16° colocado da Série B e acumula 32 pontos, 9 vitórias, 5 empates, 15 derrotas, 30 gols marcados e 40 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Amazonas ocupa a 19° posição com 27 pontos, 6 vitórias, 9 empates, 14 derrotas, 29 gols marcados e 44 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 0 empates e 4 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (03/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira Athletic Club x Amazonas: prováveis escalações Athletic Club: Adriel; Douglas Silva, Marcelo Ajul, Sidimar e Rodrigo Gelado; Fabrício Isidoro, Sandry e David Braga; Alason Carioca, Alessio da Cruz e Ronaldo Tavares (Neto Costa). Técnico: Rui Duarte Amazonas: Zé Carlos; Akapo, Iverton, Alvariño, Léo Coelho e Rafael Monteiro; Larry Vásquez e Rafael Tavares; Joaquín Torres, Kevin e Henrique Almeida. Técnico: Márcio Zanardi. FICHA TÉCNICA Athletic Club x Amazonas Campeonato Brasileiro Série B Local: Estádio Joaquim Portugal, em São João del-Rei (MG) Data/Horário: 03 de outubro de 2025, 19h (Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Athletic Club amazonas jogos de hoje campeonato brasileiro série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Série B Athletic Club x Amazonas: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/10) pela Série B Athletic Club e Amazonas jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 03.10.25 18h00 Futebol Copa do Brasil terá 126 clubes em 2026; Pará vai ficar com cinco vagas Mudança no calendário da CBF altera critérios de classificação e amplia participação. Além de Remo e Paysandu, veja os cotados para representar o Pará 03.10.25 15h24 Campeonato Português Casa Pia x Estoril: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/10) pela Liga Portugal Casa Pia e Estoril jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 03.10.25 15h15 Campeonato Inglês Bournemouth x Fulham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/10) pela Premier League Bournemouth e Fulham jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 03.10.25 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol VÍDEO: Lula revela torcida pra clube paraense: 'sou Paysandu' A declaração ocorreu em um momento de descontração com a imprensa, após a repórter perguntar sobre sua torcida. 03.10.25 11h26 Futebol Com Guto Ferreira e Garcez, Remo e Paysandu dominam 'seleção da rodada' da Série B Time azulino teve mais representantes na escolha e o Papão teve três 03.10.25 10h09 Futebol Copa do Brasil terá 126 clubes em 2026; Pará vai ficar com cinco vagas Mudança no calendário da CBF altera critérios de classificação e amplia participação. Além de Remo e Paysandu, veja os cotados para representar o Pará 03.10.25 15h24 Futebol CBF confirma mudança no local da partida entre Remo e Athletico-PR na Série B Jogo está marcado para o dia 9 de outubro e é válido pela 31ª rodada do campeonato 03.10.25 11h00