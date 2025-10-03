Athletic Club x Amazonas: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (03/10) pela Série B

Athletic Club x Amazonas disputam hoje, sexta-feira (03/10), a 30° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo iniciará às 19h (horário de Brasília), no Estádio Joaquim Portugal, em São João del-Rei (MG). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Athletic Club x Amazonas ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Athletic Club é o 16° colocado da Série B e acumula 32 pontos, 9 vitórias, 5 empates, 15 derrotas, 30 gols marcados e 40 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

Já o Amazonas ocupa a 19° posição com 27 pontos, 6 vitórias, 9 empates, 14 derrotas, 29 gols marcados e 44 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 0 empates e 4 derrotas nas últimas rodadas.

Athletic Club x Amazonas: prováveis escalações

Athletic Club: Adriel; Douglas Silva, Marcelo Ajul, Sidimar e Rodrigo Gelado; Fabrício Isidoro, Sandry e David Braga; Alason Carioca, Alessio da Cruz e Ronaldo Tavares (Neto Costa). Técnico: Rui Duarte

Amazonas: Zé Carlos; Akapo, Iverton, Alvariño, Léo Coelho e Rafael Monteiro; Larry Vásquez e Rafael Tavares; Joaquín Torres, Kevin e Henrique Almeida. Técnico: Márcio Zanardi.

FICHA TÉCNICA

Athletic Club x Amazonas

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Joaquim Portugal, em São João del-Rei (MG)

Data/Horário: 03 de outubro de 2025, 19h

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)