Corinthians x América-MG: onde assistir e escalações do jogo hoje (23/03) pelo Brasileirão Feminino

Corinthians x América Mineiro disputam hoje, segunda-feira (23/03), a 4° rodada do Brasileirão Feminino 2026. O jogo ocorre às 21h (horário de Brasília), no Neo Química Arena, em São Paulo (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Corinthians x América MG ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Brasil, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Até agora, o Corinthians passou por uma vitória de 1 a 0 sobre o Atlético-MG, um empate de 2 a 2 com o Fluminense e uma derrota de 3 a 2 para o Palmeiras.

Já o América Mineiro registrou uma derrota de 4 a 0 para o Palmeiras, outra de 2 a 0 para o Internacional e uma terceira de 1 a 0 para o Juventude.

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Corinthians x América: prováveis escalações

Corinthians (F): Lelê; Gi Fernandes, Erika, Letícia Teles e Juliete; Duda Sampaio, Andressa Alves e Letícia Monteiro; enquanto Gabi Zanotti, Vic Albuquerque e Jhonson. Técnica: Emily Lima.

América (F): Sandy; Duda Nascimento, Maiara, Mimi e Laís; Pâmella, Rafinha, Kaylaine, Emily Dubai e Gaby; Ana Clara e Dani Ortolan. Técnico: João Victor.

FICHA TÉCNICA

Corinthians x América (MG)

Campeonato Brasileiro Feminino 2026

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 23 de março de 2026, 21h