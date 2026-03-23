Corinthians x América-MG: onde assistir e escalações do jogo hoje (23/03) pelo Brasileirão Feminino Corinthians e América Mineiro jogam pelo Campeonato Brasileiro Feminino hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 23.03.26 20h00 O Corinthians vem de uma derrota de 3 a 2 para o Palmeiras (Rodrigo Gazzanel/ X/ @SCCPFutFeminino) Corinthians x América Mineiro disputam hoje, segunda-feira (23/03), a 4° rodada do Brasileirão Feminino 2026. O jogo ocorre às 21h (horário de Brasília), no Neo Química Arena, em São Paulo (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Corinthians x América MG ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Brasil, a partir das 21h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Até agora, o Corinthians passou por uma vitória de 1 a 0 sobre o Atlético-MG, um empate de 2 a 2 com o Fluminense e uma derrota de 3 a 2 para o Palmeiras. Já o América Mineiro registrou uma derrota de 4 a 0 para o Palmeiras, outra de 2 a 0 para o Internacional e uma terceira de 1 a 0 para o Juventude. VEJA MAIS Fluminense x São Paulo: onde assistir e escalações do jogo de hoje (23/03) pelo Brasileirão Feminino Fluminense e São Paulo jogam pelo Campeonato Brasileiro Feminino hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Corinthians x América: prováveis escalações Corinthians (F): Lelê; Gi Fernandes, Erika, Letícia Teles e Juliete; Duda Sampaio, Andressa Alves e Letícia Monteiro; enquanto Gabi Zanotti, Vic Albuquerque e Jhonson. Técnica: Emily Lima. América (F): Sandy; Duda Nascimento, Maiara, Mimi e Laís; Pâmella, Rafinha, Kaylaine, Emily Dubai e Gaby; Ana Clara e Dani Ortolan. Técnico: João Victor. FICHA TÉCNICA Corinthians x América (MG) Campeonato Brasileiro Feminino 2026 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP) Data/Horário: 23 de março de 2026, 21h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Corinthians América-MG Brasileirão Feminino 2026 campeonato brasileiro feminino jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa do Nordeste Ceará x ABC: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/03) pela Copa do Nordeste Ceará e ABC jogam pela Copa do Nordeste hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 25.03.26 18h00 Champions League Feminina United x Bayern: onde assistir e escalações do jogo de hoje (25/03) pela Liga dos Campeões Feminina Manchester United e Bayern de Munique jogam pela Champions League Feminina hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 25.03.26 16h00 FUTEBOL Águia de Marabá pega o Monte Roraima-RR na estreia da Copa Norte Azulão terá o primeiro de dois compromissos fora de casa 25.03.26 8h20 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (25/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Nordeste, Copa Sul-Sudeste e Copa Verde movimentam o futebol nesta quarta-feira 25.03.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (25/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Nordeste, Copa Sul-Sudeste e Copa Verde movimentam o futebol nesta quarta-feira 25.03.26 7h00 REFORÇO Paysandu anuncia contratação de atacante que estava no futebol paulista Revelado nas categorias de base de clubes como Palmeiras e Mirassol, o atacante é tratado internamente como uma aposta para o setor ofensivo 24.03.26 19h30 FUTEBOL Zagueiro ex-Remo é regularizado e já pode estrear com a camisa do Paysandu O defensor Bruno Bispo vem treinando com o elenco e teve seu nome publicado no BID 25.03.26 13h32 FUTEBOL Com seis atletas da base, Remo divulga relacionados para estreia na Copa Norte Leão Azul encara o Porto Velho na próxima quinta-feira (26), às 20h 25.03.26 9h21