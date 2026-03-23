Fluminense x São Paulo: onde assistir e escalações do jogo de hoje (23/03) pelo Brasileirão Feminino

Fluminense x São Paulo disputam hoje, segunda-feira (23/03), a 4° rodada do Brasileirão Feminino 2026. O jogo começa às 20h (horário de Brasília), no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Fluminense x São Paulo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, o Fluminense venceu o Vitória por 1 a 0, empatou com o Corinthians por 2 a 2 e venceu o Grêmio por 1 a 0.

Já o São Paulo registrou duas vitórias de 2 a 1 sobre o Internacional e o Bahia; e uma derrota de 1 a 0 para a Ferroviária.

Fluminense x São Paulo: prováveis escalações

Fluminense (F): Kemelli, Gislaine, Anny, Bruna Cotrim, Karina, Sochor, Kamila Sotero, Débora Sorriso, Keké, Lelê (Bruna Pelé) e Raquel Fernandes. Técnico: Saulo Silva.

São Paulo (F): Carlinha; Ana Clara, Tayla, Rafa Soares e Carol Gil; Preininger, Aline Milene e Serrana; Gadu, Vitorinha e Crivelari. Técnico: Thiago Viana.

FICHA TÉCNICA

Fluminense x São Paulo

Campeonato Brasileiro Feminino 2026

Local: Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 23 de março de 2026, 20h