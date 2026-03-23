Fluminense x São Paulo: onde assistir e escalações do jogo de hoje (23/03) pelo Brasileirão Feminino Fluminense e São Paulo jogam pelo Campeonato Brasileiro Feminino hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 23.03.26 18h00 Na última rodada do Brasileirão Feminino, o Fluminense venceu o Grêmio e o São Paulo perdeu para a Ferroviária, ambos por 1 a 0 (Marina Garcia/ Fluminense FC) Fluminense x São Paulo disputam hoje, segunda-feira (23/03), a 4° rodada do Brasileirão Feminino 2026. O jogo começa às 20h (horário de Brasília), no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Fluminense x São Paulo ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, a partir das 20h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Nas rodadas passadas, o Fluminense venceu o Vitória por 1 a 0, empatou com o Corinthians por 2 a 2 e venceu o Grêmio por 1 a 0. Já o São Paulo registrou duas vitórias de 2 a 1 sobre o Internacional e o Bahia; e uma derrota de 1 a 0 para a Ferroviária. Fluminense x São Paulo: prováveis escalações Fluminense (F): Kemelli, Gislaine, Anny, Bruna Cotrim, Karina, Sochor, Kamila Sotero, Débora Sorriso, Keké, Lelê (Bruna Pelé) e Raquel Fernandes. Técnico: Saulo Silva. São Paulo (F): Carlinha; Ana Clara, Tayla, Rafa Soares e Carol Gil; Preininger, Aline Milene e Serrana; Gadu, Vitorinha e Crivelari. Técnico: Thiago Viana. FICHA TÉCNICA Fluminense x São Paulo Campeonato Brasileiro Feminino 2026 Local: Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ) Data/Horário: 23 de março de 2026, 20h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave fluminense São Paulo Brasileirão Feminino 2026 campeonato brasileiro feminino jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa do Nordeste Ceará x ABC: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/03) pela Copa do Nordeste Ceará e ABC jogam pela Copa do Nordeste hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 25.03.26 18h00 Champions League Feminina United x Bayern: onde assistir e escalações do jogo de hoje (25/03) pela Liga dos Campeões Feminina Manchester United e Bayern de Munique jogam pela Champions League Feminina hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 25.03.26 16h00 FUTEBOL Águia de Marabá pega o Monte Roraima-RR na estreia da Copa Norte Azulão terá o primeiro de dois compromissos fora de casa 25.03.26 8h20 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (25/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Nordeste, Copa Sul-Sudeste e Copa Verde movimentam o futebol nesta quarta-feira 25.03.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (25/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Nordeste, Copa Sul-Sudeste e Copa Verde movimentam o futebol nesta quarta-feira 25.03.26 7h00 REFORÇO Paysandu anuncia contratação de atacante que estava no futebol paulista Revelado nas categorias de base de clubes como Palmeiras e Mirassol, o atacante é tratado internamente como uma aposta para o setor ofensivo 24.03.26 19h30 FUTEBOL Zagueiro ex-Remo é regularizado e já pode estrear com a camisa do Paysandu O defensor Bruno Bispo vem treinando com o elenco e teve seu nome publicado no BID 25.03.26 13h32 FUTEBOL Com seis atletas da base, Remo divulga relacionados para estreia na Copa Norte Leão Azul encara o Porto Velho na próxima quinta-feira (26), às 20h 25.03.26 9h21