Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Fluminense x São Paulo: onde assistir e escalações do jogo de hoje (23/03) pelo Brasileirão Feminino

Fluminense e São Paulo jogam pelo Campeonato Brasileiro Feminino hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

Thalles Leal
fonte

Na última rodada do Brasileirão Feminino, o Fluminense venceu o Grêmio e o São Paulo perdeu para a Ferroviária, ambos por 1 a 0 (Marina Garcia/ Fluminense FC)

Fluminense x São Paulo disputam hoje, segunda-feira (23/03), a 4° rodada do Brasileirão Feminino 2026. O jogo começa às 20h (horário de Brasília), no Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Fluminense x São Paulo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, o Fluminense venceu o Vitória por 1 a 0, empatou com o Corinthians por 2 a 2 e venceu o Grêmio por 1 a 0.

Já o São Paulo registrou duas vitórias de 2 a 1 sobre o Internacional e o Bahia; e uma derrota de 1 a 0 para a Ferroviária.

Fluminense x São Paulo: prováveis escalações

Fluminense (F): Kemelli, Gislaine, Anny, Bruna Cotrim, Karina, Sochor, Kamila Sotero, Débora Sorriso, Keké, Lelê (Bruna Pelé) e Raquel Fernandes. Técnico: Saulo Silva.

São Paulo (F): Carlinha; Ana Clara, Tayla, Rafa Soares e Carol Gil; Preininger, Aline Milene e Serrana; Gadu, Vitorinha e Crivelari. Técnico: Thiago Viana.

FICHA TÉCNICA
Fluminense x São Paulo
Campeonato Brasileiro Feminino 2026
Local: Estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ)
Data/Horário: 23 de março de 2026, 20h

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

fluminense

São Paulo

Brasileirão Feminino 2026

campeonato brasileiro feminino

jogos de hoje
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Copa do Nordeste

Ceará x ABC: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/03) pela Copa do Nordeste

Ceará e ABC jogam pela Copa do Nordeste hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

25.03.26 18h00

Champions League Feminina

United x Bayern: onde assistir e escalações do jogo de hoje (25/03) pela Liga dos Campeões Feminina

Manchester United e Bayern de Munique jogam pela Champions League Feminina hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

25.03.26 16h00

FUTEBOL

Águia de Marabá pega o Monte Roraima-RR na estreia da Copa Norte

Azulão terá o primeiro de dois compromissos fora de casa

25.03.26 8h20

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (25/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa do Nordeste, Copa Sul-Sudeste e Copa Verde movimentam o futebol nesta quarta-feira

25.03.26 7h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (25/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa do Nordeste, Copa Sul-Sudeste e Copa Verde movimentam o futebol nesta quarta-feira

25.03.26 7h00

REFORÇO

Paysandu anuncia contratação de atacante que estava no futebol paulista

Revelado nas categorias de base de clubes como Palmeiras e Mirassol, o atacante é tratado internamente como uma aposta para o setor ofensivo

24.03.26 19h30

FUTEBOL

Zagueiro ex-Remo é regularizado e já pode estrear com a camisa do Paysandu

O defensor Bruno Bispo vem treinando com o elenco e teve seu nome publicado no BID

25.03.26 13h32

FUTEBOL

Com seis atletas da base, Remo divulga relacionados para estreia na Copa Norte

Leão Azul encara o Porto Velho na próxima quinta-feira (26), às 20h

25.03.26 9h21

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda