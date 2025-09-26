Córdoba x Tigre: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26/09) pelo Campeonato Argentino Central Córdoba e Tigre jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 26.09.25 20h15 Central Córdoba soma só 2 pontos a mais que Tigre no Grupo A da segunda fase do Campeonato Argentino (X/ @sudamericana) Central Córdoba x Tigre disputam hoje, sexta-feira (26/09), pela 10° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo começará às 21h15 (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Terrera, em Santiago del Estero, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Central Córdoba x Tigre ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 21h15 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Tigre está em 9° lugar no Grupo A da segunda fase do Campeonato com 3 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 8 gols marcados e 7 gols sofridos. Já o Central Córdoba ocupa o 5° lugar do mesmo grupo e acumula 3 vitórias, 5 empates, 1 derrota, 12 gols marcados e 8 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (26/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, La Liga, Série A saudita, Liga Portugal e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta sexta-feira Central Córdoba x Tigre: prováveis escalações Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; Matías Perelló, Iván Gómez, José Florentin, Lucas Besozzi; Matías Vera o Leonardo Heredia e Gastón Verón. Técnico: Omar De Felippe. Tigre: Sem informações. Técnico: Diego Dabove. FICHA TÉCNICA Central Córdoba x Tigre Campeonato Argentino Local: Estádio Alfredo Terrera, em Santiago del Estero, Argentina Data/Horário: 26 de setembro de 2025, 21h15 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Central Córdoba Tigre campeonato argentino jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Série A argentina Córdoba x Tigre: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26/09) pelo Campeonato Argentino Central Córdoba e Tigre jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 26.09.25 20h15 Série A argentina Platense x San Martín: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (26/09) pelo Argentino Platense e San Martín de San Juan jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 26.09.25 18h00 Campeonato Espanhol Girona x Espanyol: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (26/09) por La Liga Girona e Espanyol jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 26.09.25 15h00 Campeonato Português Benfica x Gil Vicente: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/09) pela Liga Portugal Benfica e Gil Vicente jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 26.09.25 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Xiiiiiii Hadballa ataca executivo do Remo nas redes sociais: 'Só veio andar com as do job' Marcos Braz foi atacado pelo ex-BBB e torcedor do Paysandu, que questionou a postura do dirigente e insinuou foco em interesses particulares. 26.09.25 14h06 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (26/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, La Liga, Série A saudita, Liga Portugal e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta sexta-feira 26.09.25 7h00 Futebol Remo termina a rodada da Série B na 'segunda página' da tabela pela primeira vez no ano Leão Azul deixou o G-4 escapar e agora entra em alerta 26.09.25 9h18 Futebol Guto Ferreira é apresentado no Remo e diz que 'possibilidade de acesso' o atraiu ao clube Treinador chega para substituir António Oliveira e recolocar o Leão Azul na parte de cima da tabela 26.09.25 12h10