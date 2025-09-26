Córdoba x Tigre: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26/09) pelo Campeonato Argentino

Central Córdoba x Tigre disputam hoje, sexta-feira (26/09), pela 10° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo começará às 21h15 (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Terrera, em Santiago del Estero, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Central Córdoba x Tigre ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 21h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Tigre está em 9° lugar no Grupo A da segunda fase do Campeonato com 3 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 8 gols marcados e 7 gols sofridos.

Já o Central Córdoba ocupa o 5° lugar do mesmo grupo e acumula 3 vitórias, 5 empates, 1 derrota, 12 gols marcados e 8 gols sofridos.

Central Córdoba x Tigre: prováveis escalações

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Jonathan Galván, Braian Cufré; Matías Perelló, Iván Gómez, José Florentin, Lucas Besozzi; Matías Vera o Leonardo Heredia e Gastón Verón. Técnico: Omar De Felippe.

Tigre: Sem informações. Técnico: Diego Dabove.

FICHA TÉCNICA

Central Córdoba x Tigre

Campeonato Argentino

Local: Estádio Alfredo Terrera, em Santiago del Estero, Argentina

Data/Horário: 26 de setembro de 2025, 21h15