Copinha 2025: com chances de classificação, Carajás encara o São Bento

O Carajás permanece vivo e com esperanças de chegar à segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025. Para isso, o time paraense precisa vencer o São Bento na partida que acontece neste sábado (11/01), pela 3ª rodada da primeira fase, a partir das 14h15, no Estádio Gabriel Marques da Silva, em Santana de Parnaíba (SP).

Integrante do Grupo 25, que também conta com Fortaleza e Ituano-SP, o Carajás, além de vencer, precisa torcer para que o Ituano perca para a equipe cearense, garantindo, assim, a vaga na segunda fase. Porém, caso o Galo de Itu vença o Fortaleza, o Carajás terá de vencer o São Bento por mais de quatro gols para ter chances de alcançar o mata-mata.

Já o adversário da equipe paraense, o São Bento, último colocado do grupo, precisará vencer o Carajás por mais de quatro gols para tentar a classificação, além de torcer por uma combinação de resultados favorável, principalmente ao Fortaleza.

Ficha técnica

Copa São Paulo de Futebol Júnior

Carajás x São Bento (primeira fase - 3ª rodada)

Data: sábado (11/01)

Hora: 14h15

Local: Estádio Gabriel Marques da Silva, Santana de Parnaíba (SP)