Tuna leva goleada do Botafogo-SP e dá adeus à Copinha 2025 na primeira fase

A Tuna Luso se despediu de vez da Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta quinta-feira (09/01), após perder para o Botafogo-SP por 4 a 0, em partida válida pela 3ª rodada da primeira fase da competição. Agora, a Águia Guerreira volta para casa sem alcançar a fase de mata-matas e com desempenho abaixo do esperado.

Logo nos primeiros minutos da partida, a equipe paulista não deu tempo para a Tuna se organizar, e Thalles abriu o placar para o Botafogo. O jogador logo mostrou que estava inspirado e, aos 20 minutos, ampliou o placar com um gol de fora da área. Ainda no primeiro tempo, o Pantera chegou ao terceiro gol.

VEJA MAIS

Sem muitas chances de reverter o resultado, a Tuna pareceu "acordar" na segunda etapa com jogadas mais perigosas. No entanto, não conseguiu finalizar nenhuma oportunidade e acabou levando o quarto gol do rival, que selou a vitória por 4 a 0.

Agora, eliminada da disputa sub-20, a Tuna volta para casa, enquanto o Botafogo-SP avança para a próxima fase. Azuriz-PR e Bandeirantes, também integrantes do Grupo 6, disputam a segunda vaga classificatória para a fase de mata-mata.