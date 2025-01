Carajás perde para o Ituano e se complica na Copa São Paulo; assista aos gols

O Carajás entrou em campo na tarde desta quarta-feira (8), na cidade de Santana da Parnaíba (SP), para enfrentar o Ituano-SP, pela segunda rodada do Grupo 25 da Copa São Paulo. A equipe paraense acabou derrotada pelo marcador de 2 a 1, de virada, mas ainda possui chance de classificação à próxima fase da Copinha.

Com um grupo equilibrado em que todos os jogos terminaram empatados na primeira rodada, o Carajás entrou em campo e mostrou logo o seu “cartão de visita” ao clube paulista. Após saída de jogo errada por parte do Ituano, a equipe paraense armou a jogada pela direita, a bola foi cruzada para o meio da área e sobrou para Boca, que chutou forte e abriu o placar aos 20 minutos do primeiro tempo.

A equipe paulista chegou ao empate aos 12 minutos do segundo tempo. Após o cruzamento pelo lado esquerdo, a bola passou na primeira trave e Gabriel Razera, sozinho, cabeceou na pequena área e deixou tudo igual no placar.

Depois do gol de empate a partida ganhou em movimentação. As duas equipes tiveram chances de marcar o segundo gol, porém, quem conseguiu foi o Ituano. Já na reta final da partida, após cobrança de lateral na área do Carajás, o atleta do Ituano recebe, faz o pivô, mas é puxado pelo defensor da equipe paraense. O árbitro assinalou a penalidade e Matheus Rocha, deslocando o goleiro, virou a partida para o Ituano.

A equipe d Carajás chega à terceira e última rodada da Copinha ainda com chances de classificação, independente do que aconteça na partida entre São Bento-SP x Fortaleza-CE, que jogam neste momento.