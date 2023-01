Copinha 2023: Parauapebas encara o Cruzeiro na segunda fase; adversário do Remo será definido hoje

A Federação paulista de Futebol (FPF), divulgou 16 confrontos, datas e horários da segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A Copinha terá dois paraenses nesta fase, um deles, o Parauapebas, já conhece o seu adversário na competição e terá pela frente o Cruzeiro-MG.

Cruzeiro x Parauapebas é a partida que abre a segunda-fase da Copinha 2023. O jogo está marcado para a próxima quinta-feira (13), às 10h45, no Estádio Tenente Carriço, na cidade de Penápolis (SP).

O Parauapebas terminou a primeira fase na vice-liderança do grupo 9 com cinco pontos em três partidas. O Trem de Ferro venceu o Cuiabá-MT e empatou contra o Tupã-SP e o Velo Clube-SP. Já o Cruzeiro foi o líder do grupo 10 com três vitórias em três partidas, marcou 14 gols e sofreu apenas um. A Raposa venceu o Comercial-MS, Penapolense-SP e o Capivariano-SP.

Leão Azul

O Remo, o outro paraense na disputa da Copinha, terminou a primeira fase invicto e na liderança do grupo 31 com 7 pontos conquistados. O adversário do Leão Azul será definido hoje, após o fechamento da terceira rodada do grupo 32 entre Alecrim-Al x XV de Piracicaba-SP e Nacional-SP x Juventude-SP.