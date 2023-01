Copinha: Do campo de defesa, jogador faz o gol que Pelé não fez; vídeo

Com direito a um goleada de 5 a 2, o Hercílio Luz-SC venceu o Capital no estádio José Liberatti, em Osasco (SP), pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. O triunfo garantiu a classificação, mas o que mais chamou atenção foi o golaço de Dieguinho, do campo de defesa.

VEJA MAIS

O jogador também contou com o gramado molhado, que deu uma ajudinha. A jogada é semelhante com o chamado 'gol que Pelé não fez'. Na Copa de 70, o Rei do Futebol tentou marcar um gol dessa mesma forma, contra o Uruguai, mas sem sucesso.

Veja o gol de Dieguinho:

Confira a tentativa de Pelé: