Copa do Mundo 2022: Japão vence Alemanha de virada e assume liderança do grupo E; veja mais

Alemanha e Japão fizeram suas estreias na Copa do Mundo do Catar em grande estilo. Com um time mais aguerrido e disposto, os japoneses contrariaram as probabilidades e venceram de virada, pelo placar de 2 a 1. Na próxima rodada, a Alemanha tem um "clássico" contra a Espanha, enquanto os japoneses recebem a Croácia.

O primeiro tempo de jogo foi praticamente todo de domínio alemão, com algumas surpresas do dedicado time japonês. Logo nos minutos iniciais, os Samurais Azuis pressionaram bastante a saída de bola e conseguiram boas chances de gol, roubando a bola na defesa, ou no meio de campo.

Em um desses lances, Maeda abriu o placar, mas o gol foi anulado por impedimento. A partir daí os alemães devolveram a ofensividade e passaram a pressionar bastante, até que Gündogan, de pênalti, fez o primeiro gol da partida, em favor da Alemanha, após falta na área do goleiro Gonda. Os alemães ainda fizeram o segundo, mas o gol também foi anulado.

Na etapa final, a Alemanha continuou ditando o ritmo da partida e com menos de dois minutos de jogo já estava batendo a porta do gol japonês. Musiala fez boa jogada saindo da defesa, passou por dois defensores e tocou para Gnabry chutar, mas a bola passou por cima do gol.

SAIBA MAIS



Musiala persiste na tentativa de marcar o seu. Aos cinco minutos, o meia recebeu pela direita e entrou na área driblando os zagueiros, deixando um deles no chão, antes de bater novamente por cima da meta de Gonda. Do outro lado do campo, o goleiro Havertz quase ajuda os japoneses em uma saída errada do arqueiro, que deixou a bola nos pés de Musiala. Por sorte, a arbitragem assinou o impedimento da jogada.

O panorama da partida começou a mudar a partir dos 29. Depois de algumas falhas na defesa, a Alemanha viu o Japão empatar a partida com Doan. O lateral-esquerdo completou o rebote de Neuer, após este espalmar a bola em chute de Minamino, empatando a partida em 1 a 1.

Diante do resultado, os japoneses passaram a crescer no campo adversário, pressionando principalmente nas jogadas laterais e cruzamentos na área, que complicaram a defesa alemã, a esta altura um tanto perdida em campo. O que parecia ruim ficou pior, quando o Japão virou a partida, aos 39 do segundo tempo.

Em uma troca de passes, o Japão iniciou arrancada pela direita, nas costas da defesa adversária. Asano invadiu a área, se livrou da marcação e bateu alto, quase sem ângulo, pegando o goleiro Neuer desprevenido. O lance foi para avaliação do VAR, mas acabou validado.

A partir daí a Alemanha foi para o tudo ou nada. Desesperado atrás do empate, o time se lançou ao ataque com 10 jogadores, enquanto o Japão recuou totalmente, esperando um vacilo para sair em contra-ataque, tempo suficiente para o árbitro encerrar a partida com seis minutos de acréscimos e decretar a vitoria do Japão contra a poderosa Alemanha.