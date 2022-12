Copa do Mundo 2022: com retorno de Neymar, Danilo e Militão, jogadores celebram entrosamento; veja

A vitória sobre a Coréia do Sul coroou a estratégia do técnico Tite. Em campo, com os retornos de Neymar, Danilo e Militão, a seleção mostrou o nível técnico desejado, contando com o entrosamento entre os atletas e alto poder de finalização, com quatro gols ainda no primeiro tempo. Ao final da partida, os jogadores celebraram a vitória e a oportunidade de colocar em campo um grupo coeso, que soube envolver a seleção coreana e parte agora para as quartas de final, contra a seleção da Croácia, na próxima sexta-feira (9).

Embora atue na lateral-direita, Danilo foi escalado por Tite no lado oposto. Mesmo assim, o jogador mostrou qualidade técnica e ajudou o time na construção de jogadas importantes, que deram ao Brasil a superioridade desde o início da partida. "Essa é uma qualidade que tenho desenvolvido ao longo da minha carreira, a gente tem que se adaptar ao longo dos anos e eu me proíbo de errar tantos passes", disse o atleta em entrevista ao jornalista Abner Luíz, do Grupo O Liberal.

Aliás, sobre os erros, o zagueiro Marquinhos enfatizou que a seleção vem trabalhando para eliminá-los, sobretudo na reta final da Copa. "A gente fica muito feliz de fazer um bom trabalho. A gente sabe o quanto é importante não tomar gols e hoje tomamos um. Mas isso serve pra gente acordar e se manter firme nos próximos jogos", disse o zagueiro que atua ao lado de Neymar no Paris Saint Germain e na zaga da seleção tem feito dupla bem sucedida com Thiago Silva. "São muitos anos trabalhando juntos. Querendo ou não, a gente se conhece bem, sabe os movimentos um do outro e isso facilita bastante na armação das jogadas".

Marquinhos celebrou também o retorno de Danilo e Neymar, que foi figura de destaque na partida, sendo eleito o melhor em campo. "Cada jogador que está machucado e volta, ajuda a gente muito, principalmente quando são jogadores importantes, titulares do time. A gente fica muito feliz com o retorno deles e a seleção só tem a ganhar", encerra.