Neymar está a um gol de igualar marca de Pelé com a camisa do Brasil

Neymar ficou mais perto de igualar Pelé como maior artilheiro da Seleção Brasileira, nesta segunda-feira (5), durante o jogo do Brasil contra a Coreia do Sul, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Além de se unir a um seleto grupo de jogadores brasileiros que conseguiram marcar gols em três edições da competição mundial.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Jogos da Copa do Mundo 2022: qual os horários dos jogos de hoje 06/12 e onde assistir]]

O camisa 10 fez, de pênalti, o segundo gol da partida, que deu a vitória do Brasil por 4 x 1. Com isso, Neymar marcou 76 gols pela seleção, um a menos que o Rei Pelé, de acordo com as contas da Fifa.

A federação esportiva leva em consideração apenas os jogos oficiais. De acordo com a Fifa, o jogador do PSG jogou mais partidas oficiais do que o Rei do Futebol (123 contra 92), sua média é menor do que a de Pelé.

Mas os outros jogadores também entraram para a história por marcarem uma quantidade relevante de gols usando a camisa verde e amarelo. Saiba quais:

Confira abaixo o top 10 maiores artilheiros da Seleção Brasileira: