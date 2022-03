Copa do Brasil: Após liberação do governador, Tuna x Ceará terá 100% de público no estádio

A Tuna terá um desafio a mais no duelo contra o Ceará, pela segunda fase da Copa do Brasil de 2022. Além de enfrentar uma equipe que disputa a Série A do Brasileirão, a Águia do Souza vai precisar encarar o estádio Castelão, casa do Vozão, lotado. Nesta sexta-feira (04/03), o governador do Ceará, Camilo Santana, liberou a realização de eventos sociais e esportivos no estado sem limitação de público.

A medida começa a valer a partir do dia 7 de março. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda não definiu a data e o horário da partida entre Ceará e Tuna, mas o confronto deve ocorrer entre os dias 15 e 17 de março, após a liberação do governador.

Ainda segundo o comunicado de Camilo Santana, os locais, no entanto, devem exigir o comprovante da vacinação da 3ª dose da vacina contra a covid-19. Fato parecido ocorre em Belém, que exige a confirmação das duas doses do imunizante contra o novo coronavírus.

Na Copa do Brasil 2022 a Tuna Luso passou pelo Novorizontino-SP na primeira fase com uma vitória de 1 a 0. Já o Vozão venceu o São Raimundo-RR por 3 a 0 e seguiu na competição.