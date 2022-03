Tuna usará cota da Copa do Brasil para investir no elenco durante a temporada 2022

Após vencer o Novorizontino por 1 a 0 a Tuna Luso garantiu uma classificação histórica à segunda fase da Copa do Brasil. Além de ter a oportunidade de avançar ainda mais na competição nacional, a Águia do Souza garantiu um quantia de R$ 750 mil em premiação. O valor, segundo o diretor executivo de futebol do clube, Vinícius Pacheco, será investido no elenco que disputará o restante da temporada.

"A vitória sobre o Novorizontino ao mesmo tempo foi e não foi uma surpresa. Sabíamos da fase ruim do adversário e do nosso potencial. No entanto, temos que olhar para o restante da temporada. Ainda neste ano teremos a Série D e a Copa Verde pela frente. Teremos que reforçar o elenco e isso, consequentemente, gera gastos. Esse dinheiro vai nos ajudar a ter mais fôlego financeiro no restante da temporada", disse o executivo.

De acordo com Vinícius, parte desse dinheiro foi distribuído entre os atletas do clube como uma espécie de premiação. Segundo ele, para o confronto da próxima etapa, contra o Ceará, uma nova premiação será dada aos atletas em caso de classificação.

"Neste jogo contra o Novorizontino fizemos uma oferta alta aos jogadores, cerca de 30% da cota. Para a partida contra o Ceará, o 'bicho' não deve fugir disso. Apesar disso, por enquanto, estamos focados apenas no Parazão", disse.

No domingo (6) a Tuna enfrenta o Caeté pela última rodada do Parazão 2022. Para se classificar à segunda fase do torneio estadual sem depender de outros resultados, a Águia do Souza precisa vencer o duelo, dentro de casa. A partida começa às 15h30 no estádio do Souza, em Belém.