Após classificação na Copa do Brasil, técnico da Tuna revela 'segredo' para segurar Novorizontino

Após a classificação histórica à segunda fase da Copa do Brasil, o treinador da Tuna Luso, Emerson Almeida, tem elogios de sobra aos jogadores que garantiram a vitória por 1 a 0, sobre o Novorizontino, nesta quarta-feira (2). Em entrevista ao final da partida, o técnico revelou a estratégia utilizada para segurar o adversário paulista.

"Assim que saiu o sorteio da Copa do Brasil eu passei a acompanhar o Novorizontino. Desde então, assisti todos os jogos deles no Paulistão. Observando, descobri que dos últimos quatro gols tomados por eles, três foram originados de bola parada. Treinamos muito isso e exploramos a bola no primeiro pau", explicou.

Foi aproveitando essa falha do Novorizontino que a Tuna fez o gol da vitória. Em cobrança de escanteio, aos 11 do primeiro tempo, o lateral Léo Rosa cruzou na medida para o zagueiro Lucão, que testou para o fundo das redes.

Apesar da comemoração pela vaga garantida na segunda fase da Copa do Brasil e os R$ 750 mil embolsados de cota da CBF, Emerson reforça a necessidade do elenco continuar focado em busca da classificação para os mata-matas do Campeonato Paraense. No domingo (6), a Águia Guerreira enfrenta o Caeté, em casa, e precisa vencer para avançar às quartas de final do Parazão.

"Essa vitória de hoje dá moral para o elenco, que vai ter um desafio muito importante no domingo. Apesar de estarmos oscilando no Parazão, creio que estaremos motivados em busca de mais uma vitória no estadual. Nosso trabalho foi refletido no campo nesta partida de hoje e conseguimos escrever um parágrafo na grande história da Tuna", finalizou Emerson.