Tuna x Ceará pela Copa do Brasil: Vozão leva vantagem no confronto que volta a ocorrer depois de quase 21 anos

Já está definido um dos confrontos da segunda fase da Copa do Brasil 2022. A Tuna Luso vai enfrentar o Ceará-CE, em jogo único, na cidade de Fortaleza (CE), ainda sem data definida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O encontro entre Águia e Vozão volta a ocorrer há quase 21 anos e o clube alencarino possui uma ligeira vantagem nos confrontos.

Entre amistosos, torneios e competição nacional, Tuna e Ceará se enfrentaram 19 vezes, com nove vitórias do Vozão, oito triunfos da Lusa e dois empates. A maioria dos jogos entre as equipes ocorreram pela Série B. Na Copa do Brasil será a primeira vez em que as agremiações se encontram.

VEJA MAIS

Goleadas

Em dois duelos entre cruzmaltinos e alvinegros ocorreram goleadas, uma para cada lado. A primeira goleada ocorreu no dia 6 de novembro de 1994, pela Série B com o Ceará derrotando a Tuna por 6 a 1. Já o “troco” da Tuna foi em 2001, também pela Segundona do Brasil, no dia 11 de novembro, o clube paraense venceu por 6 a 2, com gols de Fabiano, Helinho (quatro vezes) e Augusto. Neste ano a Lusa acabou a temporada rebaixada para a Série C na 23ª posição. Já o Ceará terminou a competição na oitava colocação. A goleada da cruz de malta também marca o último jogo entre as equipes.

Mudança de cenário

Na Copa do Brasil 2022 a Tuna Luso passou pelo Novorizontino-SP na primeira fase com uma vitória de 1 a 0. Já o Vozão venceu o São Raimundo-RR por 3 a 0 e seguiu na competição.

Atualmente o Ceará disputa a Série A do Brasileiro, vem fazendo boas campanhas na elite do futebol nacional, conseguiu baga na Sul-Americana e neste período se consolidou com uma das potências da região Nordeste.

Já a Tuna vive um momento de retorno. A Lusa ficou fora do cenário nacional por 14 anos, ficou sem divisão e sem calendário até no estadual. Em 2020 retornou à elite do futebol paraense e em 2021, conquistou o vice-campeonato estadual e garantiu vagas na Copa do Brasil, Copa Verde e do Brasileiro da Série D.

Veja o histórico das equipes

CEARÁ

11.09.1941 - Tuna 1 x 2 Ceará - Amistoso

22.04.1956 - Tuna 2 x 3 Ceará - Amistoso

06.05.1956 - Tuna 1 x 0 Ceará - Amistoso

13.08.1994 - Tuna 0 x 2 Ceará - Série B

06.11.1994 - Tuna 1 x 6 Ceará - Série B

02.09.1995 - Tuna 1 x 2 Ceará - Série B

09.10.1996 - Tuna 1 x 2 Ceará - Série B

20.10.1999 - Tuna 3 x 4 Ceará - Série B

11.11.2001 - Tuna 0 x 2 Ceará - Série B

TUNA

30.01.1964 - Tuna 3 x 1 Ceará - Torneio Pará

04.12.1975 - Tuna 2 x 0 Ceará - Torneio Ajax de Oliveira

28.01.1981 - Tuna 2 x 1 Ceará - Brasileiro - Taça de Prata

24.08.1994 - Tuna 2 x 0 Ceará - Série B

16.10.1994 - Tuna 2 x 0 Ceará - Série B

25.09.1996 - Tuna 1 x 0 Ceará - Série B

09.08.1998 - Tuna 3 x 1 Ceará - Série B

19.09.2001 - Tuna 6 x 1 Ceará - Série B

EMPATES

16.08.1995 - Tuna 0 x 0 Ceará - Série B

27.09.1998 - Tuna 0 x 0 Ceará 0 Série B