Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Confiança x Bahia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/09) pela Copa do Nordeste

Confiança e Bahia jogam pela Copa do Nordeste hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

Thalles Leal
fonte

Nas semifinais, Bahia eliminou Ceará e Confiança venceu CSA, ambos por 1 a 0 (X/ @Libertadores)

Confiança x Bahia disputam hoje, quarta-feira (03/09), a ida da final da Copa do Nordeste. O jogo inicia às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Lourival Baptista, a Arena Batistão, em Aracaju (SE). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Confiança x Bahia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo Premiere, ESPN e Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos, o Bahia liderou o Grupo B e somou 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nas etapas seguintes, a equipe eliminou Fortaleza por 2 a 1 e Ceará por 1 a 0.

Confiança ficou em 4° lugar no mesmo grupo com 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Nas quartas de final e semifinais, o time venceu Vitória e CSA, ambos por 1 a 0.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (03/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Copa do Nordeste e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quarta-feira

Confiança x Bahia: prováveis escalações

ConfiançaFelipe; Weriton, Eduardo Moura, Renilson e Airton; Valdo, Luiz Otávio e Renan; Ronald Camarão, Breyner Camilo e Neto. Técnico: Luizinho Vieira.

Bahia: Ronaldo; Santi Arias, Santi Mingo, David Duarte e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Cauly, Kayky e Lucho Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni.

FICHA TÉCNICA
Confiança x Bahia
Copa do Nordeste
Local: Estádio Lourival Baptista, em Aracaju (SE)
Data/Horário: 03 de setembro de 2025, 21h30

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Confiança

Bahia

jogos de hoje

Copa do Nordeste
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Copa do Nordeste

Confiança x Bahia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/09) pela Copa do Nordeste

Confiança e Bahia jogam pela Copa do Nordeste hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

03.09.25 18h00

Futebol

Goleiro de futsal morre após defender cobrança de pênalti no interior do Pará

Antônio Édson dos Santos Sousa, conhecido como Pixé, morreu após sofrer um mal súbito.

03.09.25 14h42

Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo

Seychelles x Gabão: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03) pelas Eliminatórias da Copa

Seychelles e Gabão jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

03.09.25 7h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (03/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa do Nordeste e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quarta-feira

03.09.25 7h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (03/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Copa do Nordeste e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quarta-feira

03.09.25 7h00

Protestos

Torcida do Remo pressiona diretoria antes do jogo contra o Amazonas pela Série B

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os torcedores reunidos com o executivo do Leão, Marcos Braz.

03.09.25 11h50

Futebol

Goleiro de futsal morre após defender cobrança de pênalti no interior do Pará

Antônio Édson dos Santos Sousa, conhecido como Pixé, morreu após sofrer um mal súbito.

03.09.25 14h42

FUTEBOL

Após ser demitido do Remo, atacante é apresentado em novo clube

Jogador estava na lista de dispensados pelo leão após o término do Parazão

03.09.25 2h27

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda