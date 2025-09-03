Confiança x Bahia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/09) pela Copa do Nordeste Confiança e Bahia jogam pela Copa do Nordeste hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Thalles Leal 03.09.25 18h00 Nas semifinais, Bahia eliminou Ceará e Confiança venceu CSA, ambos por 1 a 0 (X/ @Libertadores) Confiança x Bahia disputam hoje, quarta-feira (03/09), a ida da final da Copa do Nordeste. O jogo inicia às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Lourival Baptista, a Arena Batistão, em Aracaju (SE). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Confiança x Bahia ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pelo Premiere, ESPN e Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na fase de grupos, o Bahia liderou o Grupo B e somou 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nas etapas seguintes, a equipe eliminou Fortaleza por 2 a 1 e Ceará por 1 a 0. Confiança ficou em 4° lugar no mesmo grupo com 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Nas quartas de final e semifinais, o time venceu Vitória e CSA, ambos por 1 a 0. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (03/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Nordeste e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quarta-feira Confiança x Bahia: prováveis escalações Confiança: Felipe; Weriton, Eduardo Moura, Renilson e Airton; Valdo, Luiz Otávio e Renan; Ronald Camarão, Breyner Camilo e Neto. Técnico: Luizinho Vieira. Bahia: Ronaldo; Santi Arias, Santi Mingo, David Duarte e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Cauly, Kayky e Lucho Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni. FICHA TÉCNICA Confiança x Bahia Copa do Nordeste Local: Estádio Lourival Baptista, em Aracaju (SE) Data/Horário: 03 de setembro de 2025, 21h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Confiança Bahia jogos de hoje Copa do Nordeste COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Copa do Nordeste Confiança x Bahia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/09) pela Copa do Nordeste Confiança e Bahia jogam pela Copa do Nordeste hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 03.09.25 18h00 Futebol Goleiro de futsal morre após defender cobrança de pênalti no interior do Pará Antônio Édson dos Santos Sousa, conhecido como Pixé, morreu após sofrer um mal súbito. 03.09.25 14h42 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Seychelles x Gabão: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (03) pelas Eliminatórias da Copa Seychelles e Gabão jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 03.09.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (03/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Nordeste e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quarta-feira 03.09.25 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (03/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Nordeste e Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quarta-feira 03.09.25 7h00 Protestos Torcida do Remo pressiona diretoria antes do jogo contra o Amazonas pela Série B Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os torcedores reunidos com o executivo do Leão, Marcos Braz. 03.09.25 11h50 Futebol Goleiro de futsal morre após defender cobrança de pênalti no interior do Pará Antônio Édson dos Santos Sousa, conhecido como Pixé, morreu após sofrer um mal súbito. 03.09.25 14h42 FUTEBOL Após ser demitido do Remo, atacante é apresentado em novo clube Jogador estava na lista de dispensados pelo leão após o término do Parazão 03.09.25 2h27