Confiança x Bahia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/09) pela Copa do Nordeste

Confiança x Bahia disputam hoje, quarta-feira (03/09), a ida da final da Copa do Nordeste. O jogo inicia às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Lourival Baptista, a Arena Batistão, em Aracaju (SE). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Confiança x Bahia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pelo Premiere, ESPN e Disney+, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos, o Bahia liderou o Grupo B e somou 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nas etapas seguintes, a equipe eliminou Fortaleza por 2 a 1 e Ceará por 1 a 0.

Confiança ficou em 4° lugar no mesmo grupo com 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Nas quartas de final e semifinais, o time venceu Vitória e CSA, ambos por 1 a 0.

Confiança x Bahia: prováveis escalações

Confiança: Felipe; Weriton, Eduardo Moura, Renilson e Airton; Valdo, Luiz Otávio e Renan; Ronald Camarão, Breyner Camilo e Neto. Técnico: Luizinho Vieira.

Bahia: Ronaldo; Santi Arias, Santi Mingo, David Duarte e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Éverton Ribeiro; Cauly, Kayky e Lucho Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni.

FICHA TÉCNICA

Confiança x Bahia

Copa do Nordeste

Local: Estádio Lourival Baptista, em Aracaju (SE)

Data/Horário: 03 de setembro de 2025, 21h30