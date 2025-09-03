Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (03/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta quarta-feira (03/09), incluem partidas pela Copa do Nordeste e pelas eliminatórias para a Copa do Mundo.

Às 10h, Seychelles jogará contra o Gabão pelas eliminatórias africanas para a Copa do Mundo. Já às 21h30, a Confiança enfrentará o Bahia pela Copa do Nordeste.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Copa do Nordeste

Confiança x Bahia - 21h30 - Premiere, ESPN e Disney+

Eliminatórias para a Copa do Mundo - África

Seychelles x Gabão - 10h - FIFA+

Onde assistir ao jogo de Confiança e Bahia; veja o horário

O jogo entre Confiança x Bahia terá transmissão ao vivo pelo Premiere, pela ESPN e pela Disney+, às 21h30.

Onde assistir ao jogo de Seychelles e Gabão; veja o horário

O jogo entre Seychelles x Gabão terá transmissão ao vivo pela FIFA+, às 10h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quarta-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta quarta-feira.

ESPN

21h30 - Confiança x Bahia - Copa do Nordeste

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta quarta-feira.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max nesta quarta-feira.

Disney+

21h30 - Confiança x Bahia - Copa do Nordeste

Premiere

21h30 - Confiança x Bahia - Copa do Nordeste

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quarta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quarta-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quarta-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quarta-feira.