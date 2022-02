Com Remo e Paysandu na expectativa, reunião define possível mudança no formato da Série C

Chegou o grande dia para os clubes da Série C, inclusive a dupla Re-Pa. Nesta sexta-feira (4), a partir das 15h, os 20 clubes da Série e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) se reúnem virtualmente para definir o regulamento para a temporada 2022 da Terceirona.

Um novo sistema foi aprovado pelas agremiações em uma votação realizada em janeiro deste ano, somente entre as equipes. De acordo com o que foi votado pelos clubes, todas as equipes devem se enfrentar na primeira fase, em turno único. Os oito primeiros colocados se classificariam para a segunda fase, onde seriam formados dois quadrangulares.

Os dois melhores de cada grupo subiriam à Série B e os líderes das chaves fariam a grande final da Terceirona. Falta, no entanto, a aprovação da CBF para que a fórmula comece a valer. Caso a Confederação desaprove o projeto, a competição volta a seguir o regulamento das temporadas anteriores.

As equipes também buscam junto à CBF um aporte financeiro. Os clubes querem uma ajuda mais da instituição que gerencia o futebol brasileiro mais robusta. A intenção é que melhore o valor para cada equipe na C, que receberam em 2021 R$400 mil, mas a intenção é um aumento significativo.

Vale lembrar, há apenas três anos, a Série C não tinha receita nenhuma para os clubes. Em 2020, as equipes receberam R$200 mil e ano passado R$400 mil. Já neste ano, os clubes tentam conseguir da CBF um aporte entre R$1 milhão a R$1,5 milhão.

Como era o formato da Série C

Há exatamente uma década a Série C é disputada por fases, sendo a primeira com 20 clubes divididos em dois grupos de 10 equipes, com turno e returno. Desde 2020 o torneio deixou de ter o mata-mata e passou a realizar dois quadrangulares, com as quatro melhores equipes de cada chave, totalizando oito times. Os dois melhores de cada grupo do quadrangular sobem à Série B e os campeões das chaves fazem a final.