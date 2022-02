Enquete: Você é a favor do formato de pontos corridos na Série C 2022?

Na próxima sexta-feira (4), os clubes participantes da Série C de 2022 devem se reunir com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para decidir o novo regulamento da Terceirona de 2022. Nesse encontro, as agremiações devem apresentar formalmente à entidade a proposta de mudança no formato da competição para pontos corridos.

Veja mais:

Em janeiro, os clubes se reuniram e concordaram com a mudança do formato da Série C em 2022. De acordo com o que foi votado pelas agremiações, todas as equipes devem se enfrentar na primeira fase, em turno único. Os oito primeiros colocados se classificariam para a segunda fase, onde seriam formados dois quadrangulares. Os dois melhores posicionados de cada grupo subiriam à Série B e os líderes das chaves fariam a grande final da Terceirona.

E aí, torcedor? O que você acha da mudança de regulamento da Série C? Mostre sua opinião na enquete abaixo: