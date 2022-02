Volante de rival da dupla Re-Pa na Série C é apontado como alvo do Paysandu; clube não se pronuncia

O volante do Ypiranga Mikael está sendo apontado como alvo do Paysandu para reforçar o setor defensivo do meio-campo. O jogador, de 28 anos, pode atuar também como lateral-direito. Mikael está no clube gaúcho desde 2021, quando fez 31 partidas (todas como titular) e marcou dois gols.

Nas redes sociais, uma página de torcedores do Paysandu afirmou que Mikael está próximo de fechar com o clube. A equipe de O Liberal procurou o presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, e o executivo de futebol bicolor, Fred Gomes, para saber sobre a veracidade da informação. No entanto, até o momento ambos não se pronunciaram.

Vale lembrar, segundo o próprio executivo bicolor, em entrevista ao O Liberal, o Paysandu ainda busca a contratação de um volante e de um zagueiro antes do Parazão. No entanto, a procura pelos jogadores não avançou nos últimos dias.

Até o momento o Paysandu já oficializou as contratações de 16 jogadores: os goleiros Thiago Coelho e Gabriel Bernard, os laterais Polegar, Igor Carvalho, João Paulo e Patrick Brey, os zagueiros Genílson, Heverton e Marcão, os volantes Bileu e Christian, o meia Ricardinho e os atacantes Henan, Marcelo Toscano, Alex Silva e Robinho. Além do técnico Márcio Fernandes.