Com gol de Yago Pikachu, Fortaleza goleia e está na semifinal do Campeonato Cearense

No segundo jogo das quartas de final o Campeonato Cearense 2022, o Fortaleza goleou o Pacajus-CE por 5 a 0, na noite de ontem, no Castelão e se garantiu na semifinal da competição. O paraense Yago Pikachu deixou o dele no triunfo do Tricolor do Pici.

VEJA MAIS

No primeiro tempo Robson e Pikachu, já no final, marcaram para o FEC. Na segunda etapa o Leão continuou em cima e ampliou o placar com Moisés, Romero e fechou o marcador com Hércules. Na semifinal, o Fortaleza vai encarar o Ferroviário-CE.

Números

Cria da base do Paysandu, Yago Pikachu, de 29 anos, está na sua segunda temporada no Fortaleza. Em 2022 o lateral direito realizou oito partidas e marcou três gols. Em 2021 foram 50 jogos e 12 gols marcados.

VEJA MAIS