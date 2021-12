Destaque do Fortaleza, paraense Yago Pikachu é escolhido para a seleção do Brasileirão

O meia Yago Pikachu, ex-Paysandu e atualmente vestindo as cores do Fortaleza, foi escolhido como um dos melhores do Campeonato Brasileiro da Série A. A seleção foi divulgada nesta sexta-feira (10), por meio de um evento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), chamado prêmio Brasileirão 2021.

A votação para definir a seleção do Brasileirão teve a participação de 1.050 profissionais - jornalistas, treinadores, capitães dos 20 times, integrantes das comissões técnicas da seleção nacional, principal e das categorias de base, além de delegados e oficiais de partidas.

Pikachu, escolhido como lateral-direito, apesar de ter jogado no meio-campo, foi vice-artilheiro do Tricolor do Pici no campeonato, com oito gols, assim como foi vice-líder em assistências, com cinco. A equipe dos melhores jogadores foi escalado da seguinte forma:

Weverton (Palmeiras); Yago Pikachu (Fortaleza), Gustavo Gómez (Palmeiras), Júnior Alonso (Atlético-MG) e Guilherme Arana (Atlético-MG); Edenilson (Internacional), Jair (Atlético-MG), Raphael Veiga (Palmeiras) e Nacho Fernández (Atlético-MG); Michael (Flamengo) e Hulk (Atlético-MG). Técnico: Cuca.