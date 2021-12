Pikachu marca, Fortaleza vence e Bahia é rebaixado para a Série B do Brasileirão

Na Arena Castelão, o Fortaleza venceu o Bahia por 2 a 1 e rebaixou o rival para Série B na noite desta quinta-feira (9). Rodriguinho colocou os baianos na frente, mas Wellington Paulista e Yago Pikachu viraram o jogo. Com a vitória do Juventude sobre o Corinthians, o tricolor baiano acabou descendo de divisão. Enquanto isso, o Leão do Pici garantiu o 4° lugar na tabela.

Agora, os dois clubes encerram a temporada e entram em período de férias. As atividades se iniciam no próximo ano visando os estaduais.

TENTOU IR PARA CIMA

Os primeiros cinco minutos de jogo mostraram um Bahia interessado em abrir o placar e já afastar um pouco o risco de rebaixamento. Logo na saída de bola, Juninho Capixaba arriscou de fora da área, mas Marcelo Boeck caiu no canto para fazer a defesa.

​Apesar do ímpeto inicial, o time visitante passou a se defender mais enquanto que o Fortaleza tentou se impor. Mesmo com a bola, o Leão do Pici não conseguiu infiltrar na fechada defesa baiana.

NÃO É MMA, BOECK!

​Mesmo com ligeiro domínio do Fortaleza, aos 19 minutos, depois de bola que ficou pingando na área, Marcelo Boeck foi tentar afastar de soco, errou o alvo e acertou o rosto de Gilberto, originando a marcação do pênalti. Na cobrança, Rodriguinho deslocou o goleiro e abriu o placar para o Bahia.

Empolgado com o gol marcado, o Bahia tentou aproveitar o embalo para fazer o segundo e até conseguiu marcar. Lançado, Gilberto ficou cara a cara com o goleiro e bateu firme, rasteiro, para ampliar. Entretanto, o lance foi anulado por impedimento do camisa 9.

TUDO IGUAL

​​Depois do gol sofrido e do susto, o Fortaleza voltou a ser dono do jogo e encurralou o Bahia que, por sua vez, passou a aceitar a pressão, rebatendo a bola dentro de sua área como podia.

Quando o jogo parecia ir em 1 a 0 para o intervalo, Matheus Bahia pisou no pé de Yago Pikachu na linha da área. Depois de marcar falta, o árbitro recebeu recomendação de pênalti e assinalou. Na cobrança, Wellington Paulista não deu chances para Danilo Fernandes e deixou tudo igual.

UMA PARA CADA

Na volta do intervalo, Vojvoda colocou Éderson no jogo. Logo nos primeiros minutos, o volante apareceu de surpresa na área e cabeceou, mas o arremate parou fácil nas mãos de Danilo Fernandes.

Tentando voltar à liderança do placar, o Bahia quase conseguiu o feito quando Juninho Capixaba completou cruzamento na segunda trave, mas mandou para fora. Do outro lado, Osvaldo fez lance individual, porém parou na defesa firme do goleiro adversário.

VIRA VIROU

​Pouco depois de entrar no Fortaleza, Igor Torres tratou de dar trabalho ao goleiro adversário. Em lance individual no fundo, o atacante tentou surpreender e obrigou o arqueiro a fazer a defesa difícil, contra o movimento do corpo.

Apesar do milagre, na sequência do lance, David chutou da entrada da área e a bola pegou no braço de Conti. Após análise no VAR, o árbitro assinalou o terceiro pênalti do jogo. Yago Pikachu assumiu a responsabilidade da cobrança e virou o jogo na Arena Castelão.

BOECK SALVA

Precisando do empate a todo custo, o Bahia se lançou com tudo ao ataque e só não teve êxito graças a Marcelo Boeck. O goleiro do Fortaleza espalmou cobrança de falta de Rodallega. Minutos depois, o arqueiro cresceu para cima de Gilberto, que dominou no peito e finalizou firme dentro da área.

A partida esquentou nos minutos finais após Gilberto tentar fazer o gol em lance rápido, quando a defesa do Fortaleza não estava atenta. Entretanto, apesar da pressão, o Bahia não conseguiu deixar tudo igual e acabou rebaixado à Série B.