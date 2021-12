Ex-Paysandu, Yago Pikachu é escolhido para a Seleção do Brasileirão, afirma jornalista

Após ser o destaque na campanha do Fortaleza, que conquistou pela primeira vez uma vaga na Copa Libertadores, o meia paraense Yago Pikachu foi escolhido para a Seleção do Brasileirão. Segundo informações do jornalista da ESPN Pedro Ivo Almeida, Pikachu foi votado para entrar como o lateral-direito do time, apesar de ter jogador mais à frente, no meio-campo. A premiação ocorre na sexta-feira (10).

Revelado nas categorias de base do Paysandu, Yago Pikachu jogou quatro temporadas pelo time profissional bicolor. Com a camisa alviceleste, Yago disputou 213 partidas e marcou 62 gols, ficando conhecido como um lateral goleador. Conquistou na Curuzu o título do Parazão de 2013 e dois acesso para a Série B, nas temporadas 2012 e 2014.