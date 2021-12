Pikachu é homenageado pelo perfil do Brasileirão nas redes sociais: 'meu melhor lateral'

O paraense Yago Pikachu, eleito o melhor lateral-direito do Campeonato Brasileiro de 2021, foi homenageado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O jogador foi personagem de uma postagem feita na página oficial da competição em uma rede social. A mensagem falava sobre as estatísticas de Pikachu na última temporada.

"Choque do Leão! Que campanha histórica do Fortaleza, com grandes atuações de Yago Pikachu! Eleito meu melhor lateral direito", disse a postagem.

Com a camisa do Fortaleza, Pikachu teve números expressivos em 2021. Foram 34 partidas no Brasileirão, nove gols marcados, cinco assistências e 56 passes decisivos. O jogador ajudou o Leão do Pici a alcançar a 4ª colocação na tabela, se classificando pela primeira vez para a Libertadores.