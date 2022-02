Açaí fake: Fortaleza provoca Yago Pikachu durante anúncio de renovação de contrato; vídeo

O Fortaleza anunciou nesta quarta-feira a renovação de contrato com o lateral-direito Yago Pikachu, até o final do ano de 2023. Depois de se firmar no elenco, com a conquista do Campeonato Cearense invicto, além do 3º lugar na Copa do Brasil e 4º no Brasileiro, que garantiu a vaga inédita na Copa Libertadores da América, Pikachu ganhou a confiança da torcida e diretoria, que poderá, ao final do acerto, se estender por mais um ano.

Para fazer o anúncio, a direção do Tricolor de Aço usou uma ação de marketing inspirada na tradição culinária da terra natal de Pikachu. Com bom humor e originalidade, o vídeo mostra o atleta recebendo uma cuia com açai e uma série de acompanhamentos, como leite, morango e castanha, muito utilizados na variação 'gourmet' do fruto, consumido na maior parte do país. Como bom paraense, Pikachu recusa a oferta e diz não reconhecer a iguaria.

"Não. Isso não é açaí. É fake! Açaí que eu conheço é puro. Isso passa longe do açaí", rebate. Ao final, a imagem congela e termina com o anúncio bem humorado. "É Pikachu... você vai ter que conviver com o açaí fake por mais um tempo". A brincadeira mostra o carinho e o reconhecimento conquistado no clube. O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, comemorou o acordo e disse que o atleta é peça chave na composição de um novo Fortaleza, devido a qualidade técnica e o compromisso.

"O Pikachu chegou ao Fortaleza após uma longa e vitoriosa história no Vasco. No ano em que chegou no clube foi um momento de mudança e ele foi um protagonista em 2021. Um ano que terminou sendo bem vitorioso na história do clube. Ele foi decisivo em muitos jogos, tornou-se o melhor lateral-direito do Campeonato Brasileiro, premiado pela CBF. Fez gols e assistências importantes e se mostrou também ser um líder. Por isso que estamos ampliando o contrato dele até o final de 2023 e com opção (de renovação) até 2024. E que ele possa fazer história aqui também, assim como fez com a camisa do Paysandu e do Vasco. Ele é um jogador que costuma fincar a bandeira e fincar raízes nos clubes que passa", elogia o dirigente.

Os números de Pikachu no Fortaleza foram fundamentais para a renovação contratual. Desde março do ano passado, quando chegou ao clube, Yago disputou 51 partidas, fez 12 gols e deu oito assistência, quer ajudaram a colocá-lo entre os melhores laterais do país. Além disso, fez gols importantes em jogos decisivos, contra gigantes do futebol brasileiro, como Atlético Mineiro, Internacional, Grêmio e São Paulo.

Yago tem 29 anos e nasceu em Belém do Pará. Antes do Fortaleza, teve passagem vitoriosa pelo Paysandu e Vasco da Gama. Com o Leão do Pici, o lateral vai disputar, somente em 2022, a Copa Libertadores, Série A do Brasileiro, Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e Copa do Brasil.