Paraense Yago Pikachu marca golaço pelo Fortaleza contra o Náutico na Copa do Nordeste; vídeo

O lateral direito Yago Pikachu segue marcando gols pelo Fortaleza. A vítima do “Pokémon” dessa vez foi o Náutico-PE, no último final de semana, pela Copa do Nordeste. O Leão do Pici enfrentou o Timbu, no Estádio dos Aflitos, em Recife (PE) e as equipes empataram em 2 a 2, com dois gols de Pikachu, um deles um golaço.

O gol de empate do Fortaleza foi o mais bonito do jogo. Yago Pikachu recebeu na direita, avançou e de fora da área meteu um chute forte, a bola fez uma curva e morreu no ângulo do goleiro do Náutico. Já na segunda etapa, Pikachu marcou o segundo dele e do FEC no jogo, em cobrança de pênalti. Assista:

VEJA MAIS

O jogador paraense, cria da base do Paysandu, foi o destaque do Fortaleza em 2021 e foi eleito o melhor lateral-direito do Campeonato Brasileiro. Yago terminou a temporada pelo clube nordestino com 50 jogos disputados, 12 gols marcados e oito assistências. Neste ano Pikachu jogou em quatro partidas e marcou dois gols.

Na Copa do Nordeste o Fortaleza é o líder da competição com oito pontos conquistados em quatro partidas e segue invicto. Completando o G-4 estão CSA-AL, Sport-PE e Sampaio Corrêa-MA.