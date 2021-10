Pikachu é o jogador que mais participou de gols na Série A

O paraense Yago Pikachu foi o jogador que mais participou de gols na Série A. Ao aldo de David Terans, do Athletico-PR, Pikachu teve 12 participações (gols + assistências), segundo o SofaScore Brazil, site especializado em estatísticas. No caso de Pikachu, foram sete gols e cinco assistencias. A lista ainda é composta por Gustavo Scarpa do Palmeiras (11), Nacho Fernandez do Atlético-MG (10), e Raphael Veiga do Palmeiras (9).

Além de aparecer nas participações diretas, ele também é artilheiro do Fortaleza na Série A, ao lado de Robson, com sete gols. Com 29 anos, o ex-Paysandu atuou em 26 dos 27 jogos do Leão de Pici no Campeonato Brasileiro, sendo 25 como titular. Em 2021, marcou 10 gols.

Nesta quarta-feira (20), Pikachu entra em campo pelo Fortaleza, mas por outra competição nacional. A partida de ida da semifinal da Copa do Brasil será contra o Atlético-MG, às 21h30, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

Confira a lista de participações: