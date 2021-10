Longe de Belém, Yago Pikachu mostra seu carinho por Nossa Senhora de Nazaré

Jogando fora de Belém desde 2016, quando deixou o Paysandu, o lateral-direito paraense Yago Pikachu, fez questão de mostrar em sua rede social, a devoção pela Nossa Senhora de Nazaré.

O jogador que atualmente defende as cores do Fortaleza-CE, compartilhou em seu story uma publicação oficial da Festa de Nossa Senhora de Nazaré, com a imagem peregrina e colocou um emotion com as mãos para cima, em forma de agradecimento e pedindo bênçãos.

Yago Pikachu, de 29 anos, é um dos destaques do Fortaleza na temporada. Com a camisa do Leão do Pici conquistou o título cearense, disputou 38 jogos, marcou oito vezes e deu oito assistências. Atualmente o clube nordestino ocupa a quarta posição na Série A, atrás somente do Atlético-MG, Flamengo-RJ e Palmeiras-SP.

Cria do Paysandu, Pikachu deixou o Papão em 2015 para jogar pelo Vasco-RJ, após conquistar dois acessos à Série B com a camisa bicolor. Pelo clube paraense foram 213 jogos e 62 gols.