Hoje no Fortaleza, Yago Pikachu visita hotel do Paysandu e troca camisas com o presidente

O Paysandu joga hoje contra o Ferroviário-CE, no Ceará (CE) e recebeu uma visita especial no hotel. O ídolo do Papão Yago Pikachu, que atualmente joga no Fortaleza-CE, visitou os atletas do clube paraense e posou para fotos com o presidente Maurício Ettinger e trocou camisas com mandatário alviceleste.

Destaque do Fortaleza, Pikachu é cria da base do Papão e deixou o Paysandu em 2015, após receber proposta do Vasco da Gama-RJ. Com a camisa alviceleste foram 213 jogos e 62 gols marcados, além do título do Parazão de 2013 e dois acesso para a Série B nas temporadas 2012 e 2014.

Natural de Belém, Pikachu, de 29 anos, defende as cores do Leão do Pici em 2021. Na atual temporada foram 33 partidas, oito gols, oito assistências e o título do campeonato Cearense.