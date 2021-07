Com gols e assistências, paraense Yago Pikachu recebe homenagem no perfil oficial da Série A

O paraense Yago Pikachu vive um bom momento defendendo as cores do Fortelaze-CE. O jogador mais uma vez foi decisivo para o FEC na Série A do Brasileirão, dessa vez marcando um gol e dando mais uma assistência, na vitória do Leão do Pici por 3 a 2, de virada, contra a Chapecoense-SC, na Arena Castelão na última quarta-feira. O bom rendimento de Pikachu rendeu uma ilustração e publicação no perfil oficial da Série A.

Choque do Leão! ⚡🦁

Mais uma ilustração do @salviattoart!



E que campeonato, @YagoPikachu02! Bela atuação na tarde de ontem. Fundamental para a vitória do @FortalezaEC! pic.twitter.com/NkLeeMf2yC — Brasileirão Assaí (@Brasileirao) July 1, 2021

O desenho foi feito pelo artista Salviatto, que é o desenhista oficial do Campeonato Brasileiro da Série A. Com 28 anos e com passagens pelo Paysandu e Vasco da Gama-RJ, Pikachu chegou ao Tricolor cearense após rebaixamento com o Vasco e ganhou a posição. Com a camisa do Leão do Pici foram 19 jogos, seis gols e quatro assistências, além do título estadual em cima do Ceará-CE, maior rival do FEC.

Na Série A o paraense disputa a artilharia da competição com quatro gols marcados, ao lado do volante Edenílson, do Internacional-RS e atrás dos atacantes Gilberto (Bahia-BA – 6 gols) e de Matheus Peixoto (Juventude-RS – 5 gols).