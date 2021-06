Yago Pikachu volta a marcar golaço pela Série A

O paraense Yago Pikachu voltou a marcar um golaço com a camisa do Fortaleza, pela Série A do Brasileirão, dessa vez foi em cima da Chapecoense na vitória por 3 a 2. O paraense já possui seis gols em 19 partidas. O meia também fez sucesso entre os jogadores do game Cartola FC e pontuou 16.30.

Bonito gol de Yago Pikachu no Castelão: Fortaleza 3x1 Chapecoense pic.twitter.com/nIhYmj5bXO — Goleada Info (@goleada_info) June 30, 2021