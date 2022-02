Com dupla ex-Paysandu, Portuguesa-RJ mete 5 a 3 no Botafogo-RJ pelo Cariocão

O Cariocão 2022 teve na noite de ontem a partida entre Portuguesa-RJ x Botafogo-RJ, pela nona rodada do estadual. Em campo, a Lusa foi eficaz e venceu o Fogão pelo placar de 5 a 3, com dois jogadores que passaram pelo em campo.

Vestindo a camisa da Portuguesa no jogo estavam o volante Jhonnatan, ex-Remo e Paysandu, além do meia-atacante João Paulo, ex-Papão, que marcou o quinto gol da Lusa na partida, após jogada que iniciou com Jhonnatan e terminou com a finalização do Robinho. Os dois jogaram juntos com a camisa bicolor no ano passado.

Jhonnatan é paraense, 30 anos, iniciou a sua trajetória no futebol nas categorias de base do Clube do Remo, atuou quatro temporadas pelo Paysandu, jogou também pelo Ceará-CE, CSA-AL e Náutico-PE. Essa é a segunda vez em que defende as cores da Lusa.

Jhonnatan em 2021 pelo Papão (Jorge Luís Totti / Paysandu)

João Paulo, de 26 anos, fez 11 partida pelo Papão em 2021, mas apenas duas delas como titular da equipe. A Lusa ocupa a quinta posição no Cariocão e ainda possui chances de classificação para as semifinais.