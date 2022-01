Adversário de Remo e Paysandu na Série C contrata atacante paraense ex-dupla Re-Pa

Rival de Remo e Paysandu na Série C do Campeonato Brasileiro deste ano, o Altos contratou o atacante paraense Elielton. O ponta-direita de 29 anos já passou pela dupla Re-Pa e, em 2021, defendeu as cores do Paraná e do Floresta-CE. Agora, Elielton deve reencontrar ambos os clubes na Terceirona.

Natural de Monte Alegre, município localizado na região noroeste do Pará, Elielton iniciou a carreira de forma 'tardia', com 19 anos. Apesar disso, teve um sucesso repentino, passando por São Francisco, Fast Clube-AM, Guarani-SP, Mogi Mirim e Tapajós. Até que vestiu a camisa do Remo em 2018 e a do Paysandu entre 2019 e 2020.