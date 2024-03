Com cada vez mais estrangeiros, Brasileirão tem 16 times com convocados para seleções; entenda

No cenário do futebol brasileiro, a internacionalização tem sido uma tendência crescente, que refletiu nas recentes decisões do Conselho Técnico da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para o Campeonato Brasileiro de 2024. Em meio a discussões acaloradas, foi aprovado um aumento significativo no limite de estrangeiros permitidos por partida, passando de sete para nove, um ano após a elevação anterior de cinco para sete jogadores.

Este movimento marca uma mudança substancial na dinâmica do futebol nacional. À medida que o Brasileirão se torna cada vez mais cosmopolita, os números impressionam: recordes de convocações de atletas das equipes de elite estão sendo quebrados a cada Data-Fifa, atingindo um pico de 37 neste mês de março.

A distribuição desses convocados, por sua vez, não só evidencia a qualidade dos talentos presentes no cenário brasileiro, mas também abre espaço para uma discussão acerca da valorização dos diversos clubes do país. De acordo com os dados levantados, 16 dos 20 clubes da Série A contam com atletas chamados para oito seleções diferentes, destacando a amplitude e diversidade do talento estrangeiro presente no país. Apenas Atlético Goianiense, Cuiabá, Juventude e Vitória não tiveram jogadores convocados, o que ressalta ainda mais a concentração desses talentos em poucos clubes.

Um estudo apresentado este ano pela Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol (Fenapaf) revelou a presença de mais de 140 jogadores estrangeiros entre as Séries A e B do Brasil, reforçando a importância e impacto desses atletas no desenvolvimento do esporte no país. No entanto, vale ressaltar que o número de convocados para esta última Data-Fifa poderia ter sido ainda maior, não fossem os cortes de Enner Valencia, do Internacional, Pulgar, do Flamengo, e Piquerez, do Palmeiras, das seleções do Equador, Chile e Uruguai, respectivamente.

Uma análise mais detalhada dos convocados revela algumas tendências marcantes. Entre os 37 jogadores chamados, há um claro predomínio de convocados para as seleções da América do Sul, abrangendo representantes do Equador, Uruguai, Colômbia, Paraguai, Venezuela, Chile e Peru. Surpreendentemente, o Brasileirão não conta com convocados apenas da Argentina e Bolívia, destacando a diversidade continental dos atletas presentes no torneio.

Como era de se esperar, o Brasileirão também cedeu jogadores para a Seleção Brasileira na última convocação, liderada pelo técnico Dorival Júnior. Desta vez, o recorte de jogadores atuando no país ganhou destaque, com nove selecionados, evidenciando a importância do campeonato como um celeiro de talentos reconhecidos internacionalmente.

Em resumo, o aumento do limite de estrangeiros no Brasileirão de 2024 reflete não apenas a evolução do futebol brasileiro, mas, também, a crescente integração do país no cenário global do esporte. Com a presença de talentos de diversas nacionalidades, o campeonato se consolida como uma das ligas mais atrativas e competitivas do mundo, promovendo o intercâmbio cultural e esportivo em um nível sem precedentes.