Botafogo anuncia a contratação do meia Óscar, irmão gêmeo de Romero do Corinthians

Além de conhecer os adversários da Libertadores, os torcedores do Botafogo tiveram outra novidade na última segunda-feira (18). Antes do sorteio em Luque, no Paraguai, os dirigentes do clube anunciaram um reforço para a temporada: Óscar Romero, meia de 31 anos que estava sem clube desde que saiu do Pendikspor, na Turquia, em fevereiro. Ele esteve na cerimônia e posou para fotos com a camisa do novo clube.

Óscar encontrará no Brasil seu irmão gêmeo Ángel, jogador do Corinthians. Ele chega ao Rio nesta quarta-feira para se submeter a exames antes de assinar o contrato.

Com passagens pelo Boca Juniors, Cerro Porteño, Racing, SH Shenhua (China), Alavés (Espanha), San Lorenzo e Pendikspor, além de ter defendido a seleção do Paraguai em quatro edições da Copa América, Romero deve revezar com Eduardo no meio-campo do Alvinegro. Ele é o décimo reforço do Botafogo.