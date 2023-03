Cléber Machado vai narrar as finais do Paulistão pela TV Record após demissão da Globo

O narrador de futebol Cléber Machado, de 61 anos, anunciou que irá participar da transmissão da final do Paulistão 2023 pela TV Record. O jornalista foi demitido da Rede Globo na última semana, após 35 anos na emissora.

VEJA MAIS

Os dois jogos da final do Campeonato Paulista irão ocorrer nos seguintes dias:

02 de abril, domingo - Água Santa x Palmeiras, na Arena Barueri;

09 de abril, domingo - Palmeiras x Água Santa, no Allianz Parque.

Durante a apresentação, o narrador afirmou que ao longo da trajetória profissional sempre participou do Campeonato Paulista: “Como é difícil ficar longe de uma decisão do Paulistão. Vou com tudo jogar nesse time”, declarou Cléber Machado.

Acompanharão o narrador nas transmissões da Rede Record: Lucas Pereira, Dodô, Renato Marsiglia, Márcio Canuto, Mylena Ciribelli, Roberto Thomé, Bruno Picinatto, Jean Brandão e Janice de Castro.

(*Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Carlos Fellip)