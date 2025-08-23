Capa Jornal Amazônia
City x Tottenham: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/08) pela Premier League

Manchester City e Tottenham jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

City goleou Wolves por 4 a 0 em sua estreia pela Premier League (x/ @ManCity)

Manchester City x Tottenham disputam hoje, sábado (23/08), pela 2° rodada da Premier League. O jogo inicia às 08h30 (horário de Brasília), no Estádio Etihad, em Manchester, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir City x Tottenham ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 08h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias por essa edição da Premier League, City goleou Wolverhampton por 4 a 0 e Tottenham superou Burnley por 3 a 0.

City x Tottenham: prováveis escalações

Manchester City: Trafford; Lewis, Rúben Dias, Stones e Ait-Nouri; Nico González, Reijnders e Bernardo Silva; Oscar Bobb, Doku e Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Tottenham: Guglielmo Vicario; Kevin Danso, Cristián Romero e Van de Ven; Pedro Porro, Rodrigo Bentancur, Palhinha e Djed Spence; Pape Sarr e Mohammed Kudus; Richarlison. Técnico: Thomas Frank.

FICHA TÉCNICA
Manchester City x Tottenham
Campeonato Inglês - Premier League
Local: Estádio Etihad, em Manchester, Inglaterra
Data/Horário: 23 de agosto de 2025, 08h30

.
