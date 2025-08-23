City x Tottenham: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/08) pela Premier League Manchester City e Tottenham jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 23.08.25 7h00 City goleou Wolves por 4 a 0 em sua estreia pela Premier League (x/ @ManCity) Manchester City x Tottenham disputam hoje, sábado (23/08), pela 2° rodada da Premier League. O jogo inicia às 08h30 (horário de Brasília), no Estádio Etihad, em Manchester, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir City x Tottenham ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 08h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em suas estreias por essa edição da Premier League, City goleou Wolverhampton por 4 a 0 e Tottenham superou Burnley por 3 a 0. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (23/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, La Liga, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado City x Tottenham: prováveis escalações Manchester City: Trafford; Lewis, Rúben Dias, Stones e Ait-Nouri; Nico González, Reijnders e Bernardo Silva; Oscar Bobb, Doku e Haaland. Técnico: Pep Guardiola. Tottenham: Guglielmo Vicario; Kevin Danso, Cristián Romero e Van de Ven; Pedro Porro, Rodrigo Bentancur, Palhinha e Djed Spence; Pape Sarr e Mohammed Kudus; Richarlison. Técnico: Thomas Frank. FICHA TÉCNICA Manchester City x Tottenham Campeonato Inglês - Premier League Local: Estádio Etihad, em Manchester, Inglaterra Data/Horário: 23 de agosto de 2025, 08h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Premier League Manchester City Tottenham jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Alemão Leverkusen x Hoffenheim: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/08) pela Bundesliga Bayer Leverkusen e Hoffenheim jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 23.08.25 7h00 Campeonato Inglês City x Tottenham: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (23/08) pela Premier League Manchester City e Tottenham jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 23.08.25 7h00 Campeonato Alemão Eintracht x Werder Bremen: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (23/08) pela Bundesliga Eintracht Frankfurt e Werder Bremen jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 23.08.25 7h00 Supercopa Saudita Al Nassr x Al Ahli: onde assistir ao vivo e as escalações da final da Supercopa Saudita hoje (23/08) Al Nassr e Al Ahli jogam a final da Supercopa Saudita hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 23.08.25 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Oi, sumido. Hélio dos Anjos volta a criticar dirigentes do Paysandu por dívida: 'Não aceito que não me paguem' O atual técnico do Náutico e vice-líder da Série C 'cutucou' o ex-clube durante entrevista para o Cast FC 22.08.25 17h42 O DESAFIO Jogo entre Remo e Coritiba irá definir destinos; confira prováveis escalações O Leão, que não irá contar com seu artilheiro, Pedro Rocha, suspenso, precisa vencer para acalmar a torcida, que anda na bronca, principalmente com o treinador António Oliveira 23.08.25 8h00 Supercopa Saudita Al Nassr x Al Ahli: onde assistir ao vivo e as escalações da final da Supercopa Saudita hoje (23/08) Al Nassr e Al Ahli jogam a final da Supercopa Saudita hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 23.08.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (23/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, La Liga, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 23.08.25 7h00