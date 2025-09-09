Chipre x Romênia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (09) pelas eliminatórias da Copa

Chipre x Romênia disputam hoje, terça-feira (09/09), a 6° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo iniciará às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio GSP, em Strovolos, Chipre. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Chipre x Romênia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Chipre é o 4° colocado do Grupo H e acumula 1 vitória, 3 derrotas, 3 gols marcados e 5 gols sofridos.

Já a Romênia está em 3° lugar e soma apenas 2 vitórias, 2 derrotas, 8 gols marcados e 4 gols sofridos.

VEJA MAIS

Chipre x Romênia: prováveis escalações

Chipre: Fabiano; Shikkis, Sielis, Laifis, Pileas; Kastanos, Kyriakou; Loizou, Sotiriou, Tzionis; Pittas.

Romênia: Moldovan; Ratiu, Burca, Ghita, Sorescu; R. Marin, M. Marin; Man, Stanciu, Tanase; Dragus.

FICHA TÉCNICA

Chipre x Romênia

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Estádio GSP, em Strovolos, Chipre

Data/Horário: 09 de setembro de 2025, 15h45