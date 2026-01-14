Chelsea x Arsenal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14/01) pela Copa da Liga Inglesa Chelsea e Arsenal jogam pela Copa da Liga Inglesa hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 14.01.26 16h00 O Arsenal soma 18 pontos a mais que o Chelsea na Premier League (X/ @Arsenal) Chelsea x Arsenal disputam hoje, quarta-feira (14/01), a semifinal da Copa da Liga Inglesa. O jogo começará às 17h (horário de Brasília), no Estádio Stamford Bridge, em Londres, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Chelsea x Arsenal ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília). VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (14/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Copa da Liga Inglesa, Campeonato Alemão, Série A saudita, Copa del Rey e Coppa Italia movimentam o futebol nesta quarta-feira Nigéria x Marrocos: onde assistir e escalações do jogo de hoje (14/01) pela Copa Africana de Nações Nigéria e Marrocos jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Colônia x Bayern: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (14/01) pela Bundesliga Colônia e Bayern de Munique jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Como as equipes chegam para o jogo? O Arsenal lidera a atual edição da Premier League e acumula 15 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, 40 gols marcados e 14 gols sofridos. O time está invicto há 6 rodadas. Já o Chelsea ocupa a 8° posição da competição e soma 8 vitórias, 7 empates, 6 derrotas, 34 gols marcados e 24 gols sofridos. A equipe não vence há 5 rodadas. Chelsea x Arsenal: prováveis escalações Chelsea: Sánchez; Malo Gusto, Fofana, Chalobah e Cucurella; Enzo Fernández e Reece James; Estêvão, Cole Palmer e Pedro Neto; Delap. Técnico: Liam Rosenior. Arsenal: Kepa; White, Norgaard, Gabriel Magalhães e Lewis-Skelly; Nwaneri, Mikel Merino e Eze; Madueke, Gabriel Jesus e Martinelli. Técnico: Mikel Arteta. FICHA TÉCNICA Chelsea x Arsenal Copa da Liga Inglesa Local: Estádio Stamford Bridge, em Londres, Inglaterra Data/Horário: 14 de janeiro de 2026, 17h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave chelsea Arsenal Copa da Liga Inglesa jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol CBF manifesta solidariedade após tragédia com ônibus do Águia, que vitimou preparador físico A delegação sub-20 do Azulão sofreu um grave acidente quando retornava de São Paulo, após disputar a Copa São Paulo de Futebol Junior 16.01.26 17h54 Futebol Acidente com o Águia ocorre no mesmo dia de outra tragédia no futebol brasileiro 17 anos depois, delegação do Sub-20 do Águia de Marabá se envolve em novo acidente na mesma data. Veja o que ocorreu! 16.01.26 16h33 Campeonato Português Sporting x Casa Pia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/01) pela Liga Portugal Sporting e Casa Pia jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 16.01.26 16h15 Campeonato Francês PSG x LOSC: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/01) pela Ligue 1 Paris Saint-Germain e Lille OSC jogam pelo Campeonato Francês hoje; veja o horário e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 16.01.26 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES PATRICK Remo anuncia meio-campo com passagens por grandes clubes brasileiros Com carreira consolidada no futebol brasileiro, Patrick viveu seu auge entre 2018 e 2021, defendendo o Internacional 16.01.26 20h36 Cruzeiro bate Santos e avança às quartas de final da Copa São Paulo de Juniores 16.01.26 23h52 Massis Jr. admite estar afastado do São Paulo e promete cuidado: 'Maior que qualquer dirigente' 16.01.26 23h42 VAI SER ADIADO? Remo x Águia de Marabá na Supercopa Grão-Pará: após acidente com time da Copinha, final vira dúvida Tragédia envolvendo delegação sub-20 pode impactar realização da Supercopa Grão-Pará 15.01.26 22h10