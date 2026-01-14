Chelsea x Arsenal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (14/01) pela Copa da Liga Inglesa

Chelsea x Arsenal disputam hoje, quarta-feira (14/01), a semifinal da Copa da Liga Inglesa. O jogo começará às 17h (horário de Brasília), no Estádio Stamford Bridge, em Londres, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Chelsea x Arsenal ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Arsenal lidera a atual edição da Premier League e acumula 15 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, 40 gols marcados e 14 gols sofridos. O time está invicto há 6 rodadas.

Já o Chelsea ocupa a 8° posição da competição e soma 8 vitórias, 7 empates, 6 derrotas, 34 gols marcados e 24 gols sofridos. A equipe não vence há 5 rodadas.

Chelsea x Arsenal: prováveis escalações

Chelsea: Sánchez; Malo Gusto, Fofana, Chalobah e Cucurella; Enzo Fernández e Reece James; Estêvão, Cole Palmer e Pedro Neto; Delap. Técnico: Liam Rosenior.

Arsenal: Kepa; White, Norgaard, Gabriel Magalhães e Lewis-Skelly; Nwaneri, Mikel Merino e Eze; Madueke, Gabriel Jesus e Martinelli. Técnico: Mikel Arteta.

FICHA TÉCNICA

Chelsea x Arsenal

Copa da Liga Inglesa

Local: Estádio Stamford Bridge, em Londres, Inglaterra

Data/Horário: 14 de janeiro de 2026, 17h