Chapecoense x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/09) pela Série B Chapecoense e Athletico PR jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 16.09.25 20h35 A Chapecoense soma 5 pontos a mais que o Athletico PR na Série B (X/ @AthleticoPR) Chapecoense x Athletico-PR disputam hoje, terça-feira (16/09), a 26° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo está programado para as 21h35 (horário de Brasília), no Arena Condá, em Chapecó (SC). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Chapecoense x Athletico PR ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela RedeTV!, ESPN, Disney+ e canal Desimpedidos, no Youtube, a partir das 21h35 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? A Chapecoense ocupa a 4° posição da Série B e acumula 12 vitórias, 5 empates, 8 derrotas, 36 gols marcados e 24 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Já o Athletico PR está em 9° lugar com 10 vitórias, 6 empates, 9 derrotas, 34 gols marcados e 34 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (16/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Champions League, Liga dos Campeões da AFC, Libertadores e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta terça-feira Atlético-GO x Avaí: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/09) pela Série B Atlético GO e Avaí jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Chapecoense x Athletico (PR): prováveis escalações Chapecoense: Léo Vieira; Eduardo Doma, Bressan, João Paulo, Gustavo Talles, Walter Clar; Bruno Matias, Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto; Marcinho e Neto Pessoa. Técnico: Gilmar Dal Pozzo. Athletico: Santos; Benavidez, Aguirre, Arthur Dias e Esquivel; Élan, Patrick e Zapelli; Leozinho, Mendoza e Viveros. Técnico: Odair Hellmann. FICHA TÉCNICA Chapecoense x Athletico Paranaense Campeonato Brasileiro Série B Local: Arena Condá, em Chapecó (SC) Data/Horário: 16 de setembro de 2025, 21h35 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave chapecoense Athletico-PR jogos de hoje campeonato brasileiro série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL FUTEBOL E FÉ Vasco faz história e lança camisa do Círio de Nazaré 2025 em Belém Cruz-maltino é o primeiro clube fora do Pará a integrar a homenagem à padroeira do Pará 16.09.25 21h33 CHAPÉU Presidente da Tuna diz que outro clube contratou técnico com quem o time negociava Presente no lançamento das camisas especiais do Círio, Miltoniel Santos admite frustração pela eliminação na Série D, promete elenco mais competitivo e confirma início das reformas no Souza até o fim de outubro 16.09.25 20h43 Campeonato Brasileiro Série B Chapecoense x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/09) pela Série B Chapecoense e Athletico PR jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 16.09.25 20h35 PARA A SANTA Fé e futebol: clubes lançam camisas do Círio 2025 em Belém Além dos times paraenses tradicionais, o Vasco da Gama entrou para a história como o primeiro clube fora do Pará a participar da homenagem a Nossa Senhora de Nazaré. Camisas já estão à venda. 16.09.25 20h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (16/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Champions League, Liga dos Campeões da AFC, Libertadores e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta terça-feira 16.09.25 7h00 Futebol Remo inicia venda de ingressos para partida contra o Atlético-GO, no Baenão Partida ocorre às 20h30 do sábado (20) e é válida pela 27ª rodada da Série B 16.09.25 10h57 SÉRIE B 'Fazer do Baenão um grande caldeirão', projeta Pedro Rocha em reencontro com a torcida Atacante do Remo pede paciência ao torcedor e mira vitória sobre o Atlético-GO para manter a equipe na briga pelo G-4 da Série B 16.09.25 16h12 Liga dos Campeões Benfica x Qarabag: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/09) pela Champions League Benfica e Qarabag jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 16.09.25 15h00