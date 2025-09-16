Capa Jornal Amazônia
Chapecoense x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/09) pela Série B

Chapecoense e Athletico PR jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

Thalles Leal
fonte

A Chapecoense soma 5 pontos a mais que o Athletico PR na Série B (X/ @AthleticoPR)

Chapecoense x Athletico-PR disputam hoje, terça-feira (16/09), a 26° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo está programado para as 21h35 (horário de Brasília), no Arena Condá, em Chapecó (SC). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Chapecoense x Athletico PR ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela RedeTV!, ESPN, Disney+ e canal Desimpedidos, no Youtube, a partir das 21h35 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Chapecoense ocupa a 4° posição da Série B e acumula 12 vitórias, 5 empates, 8 derrotas, 36 gols marcados e 24 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já o Athletico PR está em 9° lugar com 10 vitórias, 6 empates, 9 derrotas, 34 gols marcados e 34 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas.

Chapecoense x Athletico (PR): prováveis escalações

Chapecoense: Léo Vieira; Eduardo Doma, Bressan, João Paulo, Gustavo Talles, Walter Clar; Bruno Matias, Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto; Marcinho e Neto Pessoa. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Athletico: Santos; Benavidez, Aguirre, Arthur Dias e Esquivel; Élan, Patrick e Zapelli; Leozinho, Mendoza e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

FICHA TÉCNICA
Chapecoense x Athletico Paranaense
Campeonato Brasileiro Série B
Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)
Data/Horário: 16 de setembro de 2025, 21h35

