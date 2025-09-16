Atlético-GO x Avaí: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/09) pela Série B

Atlético-GO x Avaí disputam hoje, terça-feira (16/09), a 26° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo acontecerá às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Atlético GO x Avaí ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SportyNet, pelo Kwai e pela Disney+, a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Avaí é o 11° colocado da Série B do Brasileirão e acumula 9 vitórias, 9 empates, 7 derrotas, 32 gols marcados e 26 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Já o Atlético (GO) ocupa a 14° posição e soma 7 vitórias, 11 empates, 7 derrotas, 27 gols marcados e 27 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas.

Atlético x Avaí: prováveis escalações

Atlético (GO): Paulo Vítor; Dudu, Adriano Martins, Tito e Guilherme Romão; Luizão, Ronald e Robert; Federico Martínez, Lelê e Yuri. Técnico: Rafael Lacerda.

Avaí: César Augusto; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e Raylan (Mário Sérgio); Zé Ricardo, João Vitor e JP; Emerson Ramon (Thayllon), Cléber e Alef Manga. Técnico: Jair Ventura.

FICHA TÉCNICA

Atlético Goianiense x Avaí

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Data/Horário: 16 de setembro de 2025, 19h30