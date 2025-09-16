Atlético-GO x Avaí: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/09) pela Série B Atlético GO e Avaí jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 16.09.25 18h30 O Avaí soma 4 pontos a mais que o Atlético-GO (Fabiano Rateke/ Avaí FC) Atlético-GO x Avaí disputam hoje, terça-feira (16/09), a 26° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo acontecerá às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Atlético GO x Avaí ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SportyNet, pelo Kwai e pela Disney+, a partir das 19h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Avaí é o 11° colocado da Série B do Brasileirão e acumula 9 vitórias, 9 empates, 7 derrotas, 32 gols marcados e 26 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Atlético (GO) ocupa a 14° posição e soma 7 vitórias, 11 empates, 7 derrotas, 27 gols marcados e 27 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (16/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Champions League, Liga dos Campeões da AFC, Libertadores e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta terça-feira Atlético x Avaí: prováveis escalações Atlético (GO): Paulo Vítor; Dudu, Adriano Martins, Tito e Guilherme Romão; Luizão, Ronald e Robert; Federico Martínez, Lelê e Yuri. Técnico: Rafael Lacerda. Avaí: César Augusto; Marcos Vinícius, Jonathan Costa, Eduardo Brock e Raylan (Mário Sérgio); Zé Ricardo, João Vitor e JP; Emerson Ramon (Thayllon), Cléber e Alef Manga. Técnico: Jair Ventura. FICHA TÉCNICA Atlético Goianiense x Avaí Campeonato Brasileiro Série B Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO) Data/Horário: 16 de setembro de 2025, 19h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Atlético-GO avaí jogos de hoje campeonato brasileiro série b COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Série B Atlético-GO x Avaí: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/09) pela Série B Atlético GO e Avaí jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 16.09.25 18h30 Copa Sul-Americana Lanús x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/09) pela Copa Sudamericana Lanús e Fluminense jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 16.09.25 18h00 Copa Libertadores da América Vélez Sarsfield x Racing: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/09) da Libertadores Vélez Sarsfield e Racing Club jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 16.09.25 18h00 FUTEBOL Lembra? Veja os jogadores que estiveram no último jogo do Remo com torcida no Baenão Leão Azul possui compromisso marcado para o retorno ao Baenão e torcida promete lotar o Estádio Evandro Almeida 16.09.25 17h10 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (16/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Champions League, Liga dos Campeões da AFC, Libertadores e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta terça-feira 16.09.25 7h00 Futebol Remo inicia venda de ingressos para partida contra o Atlético-GO, no Baenão Partida ocorre às 20h30 do sábado (20) e é válida pela 27ª rodada da Série B 16.09.25 10h57 Liga dos Campeões Benfica x Qarabag: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/09) pela Champions League Benfica e Qarabag jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 16.09.25 15h00 Futebol Contra o Atlético-GO, Remo busca a primeira vitória em casa no returno da Série B Leão Azul volta a jogar no Baenão e tenta voltar a vencer com o mando de campo na Segundona 16.09.25 13h46