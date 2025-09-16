Rádio Liberal + transmite o clássico Re-Pa pela semifinal do Parazão Sub-20; saiba mais

Se o clássico Re-Pa da Série B ocorrerá só em outubro, no Campeonato Paraense Sub-20 os dois eternos rivais se encontram pela semifinal, nesta quarta-feira (17), às 9h, no Estádio da Curuzu, em Belém. A partida vale vaga na final da competição e terá transmissão pela Rádio Liberal + no YouTube.

O clássico entre Papão x Leão terá a cobertura da equipe da Rádio Liberal +, com a narração de João Wanderley, comentários da partida ficarão com Mathaus Pauxis e reportagem será de Michel Anderson, que trará todos os detalhes do Re-Pa.

Paysandu e Remo duelam valendo uma vaga na grande final da competição estadual etapa Região Metropolitana. A partida é em jogo único e quem avançar do clássico Re-Pa encara a Tuna Luso Brasileira na decisão, já que a Lusa despachou o Sport Belém na manhã desta terça-feira (16) pelo placar de 4 a 0.

O Papão chegou à semifinal do Parazão Sub-20, após aplicar um 7 a 0 na equipe do União Paraense, em partida disputada no CT do Papão. Já o Remo avançou para as semifinais ao despachar o CRT-23, ao vencer pelo marcador de 2 a 1, em partida disputada no Centro da Juventude (CEJU).