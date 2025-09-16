Rádio Liberal + transmite o clássico Re-Pa pela semifinal do Parazão Sub-20; saiba mais Em jogo único na Curuzu, Paysandu e Remo decidem uma vaga na final do Parazão Sub-20 Região Metropolitana Fábio Will 16.09.25 19h40 Clássico decide vaga na final (Sandro Galtran / Remo) Se o clássico Re-Pa da Série B ocorrerá só em outubro, no Campeonato Paraense Sub-20 os dois eternos rivais se encontram pela semifinal, nesta quarta-feira (17), às 9h, no Estádio da Curuzu, em Belém. A partida vale vaga na final da competição e terá transmissão pela Rádio Liberal + no YouTube. O clássico entre Papão x Leão terá a cobertura da equipe da Rádio Liberal +, com a narração de João Wanderley, comentários da partida ficarão com Mathaus Pauxis e reportagem será de Michel Anderson, que trará todos os detalhes do Re-Pa. Paysandu e Remo duelam valendo uma vaga na grande final da competição estadual etapa Região Metropolitana. A partida é em jogo único e quem avançar do clássico Re-Pa encara a Tuna Luso Brasileira na decisão, já que a Lusa despachou o Sport Belém na manhã desta terça-feira (16) pelo placar de 4 a 0. O Papão chegou à semifinal do Parazão Sub-20, após aplicar um 7 a 0 na equipe do União Paraense, em partida disputada no CT do Papão. Já o Remo avançou para as semifinais ao despachar o CRT-23, ao vencer pelo marcador de 2 a 1, em partida disputada no Centro da Juventude (CEJU). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo paysandu paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Futebol Rádio Liberal + transmite o clássico Re-Pa pela semifinal do Parazão Sub-20; saiba mais Em jogo único na Curuzu, Paysandu e Remo decidem uma vaga na final do Parazão Sub-20 Região Metropolitana 16.09.25 19h40 Campeonato Brasileiro Série B Atlético-GO x Avaí: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/09) pela Série B Atlético GO e Avaí jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 16.09.25 18h30 Copa Sul-Americana Lanús x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/09) pela Copa Sudamericana Lanús e Fluminense jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 16.09.25 18h00 Copa Libertadores da América Vélez Sarsfield x Racing: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/09) da Libertadores Vélez Sarsfield e Racing Club jogam pela Copa Libertadores da América hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 16.09.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (16/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Champions League, Liga dos Campeões da AFC, Libertadores e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta terça-feira 16.09.25 7h00 Futebol Remo inicia venda de ingressos para partida contra o Atlético-GO, no Baenão Partida ocorre às 20h30 do sábado (20) e é válida pela 27ª rodada da Série B 16.09.25 10h57 SÉRIE B 'Fazer do Baenão um grande caldeirão', projeta Pedro Rocha em reencontro com a torcida Atacante do Remo pede paciência ao torcedor e mira vitória sobre o Atlético-GO para manter a equipe na briga pelo G-4 da Série B 16.09.25 16h12 Liga dos Campeões Benfica x Qarabag: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/09) pela Champions League Benfica e Qarabag jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 16.09.25 15h00