Benfica x Qarabag: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/09) pela Champions League

Benfica x Qarabag disputam hoje, terça-feira (16/09), a primeira rodada da Champions League. O jogo está programado para as 16h (horário de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Benfica x Qarabag ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Max, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Benfica venceu o Fenerbahçe por 1 a 0, superou o Alverca por 2 a 1 e empatou com o Santa Clara por 1 a 1.

Já o Qarabag perdeu para o Ferencváros por 3 a 2, venceu o Karvan por 2 a 0 e empatou com o Zira por 1 a 1.

Benfica x Qarabag: prováveis escalações

Benfica: Trubin; Araujo, Silva, Otamendi, Dahl; Aursnes, Rios, Barrenechea, Schjelderup; Ivanovic, Pavlidis.

Qarabag: Kochalski; Silva, Mustafazada, Medina, Cafarguliyev; Bicalho, Jankovic; Andrade, Kady, Zoubir; Akhundzade.

FICHA TÉCNICA

Benfica x Qarabag

Champions League

Local: Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal

Data/Horário: 16 de setembro de 2025, 16h