Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Benfica x Qarabag: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/09) pela Champions League

Benfica e Qarabag jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

Thalles Leal
fonte

Em seus últimos jogos, o Benfica empatou com o Santa Clara e o Qarabag empatou com o Zira, ambos por 1 a 1 (Facebook/ @SLBenfica)

Benfica x Qarabag disputam hoje, terça-feira (16/09), a primeira rodada da Champions League. O jogo está programado para as 16h (horário de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Benfica x Qarabag ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Max, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, o Benfica venceu o Fenerbahçe por 1 a 0, superou o Alverca por 2 a 1 e empatou com o Santa Clara por 1 a 1.

Já o Qarabag perdeu para o Ferencváros por 3 a 2, venceu o Karvan por 2 a 0 e empatou com o Zira por 1 a 1.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (16/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Série B do Brasileirão, Champions League, Liga dos Campeões da AFC, Libertadores e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta terça-feira

image Tottenham x Villarreal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/9) pela Champions League
Tottenham e Villarreal jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

image Real Madrid x Olympique: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16) pela Champions League
Real Madrid e Olympique de Marseille jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

Benfica x Qarabag: prováveis escalações

Benfica: Trubin; Araujo, Silva, Otamendi, Dahl; Aursnes, Rios, Barrenechea, Schjelderup; Ivanovic, Pavlidis.

Qarabag: Kochalski; Silva, Mustafazada, Medina, Cafarguliyev; Bicalho, Jankovic; Andrade, Kady, Zoubir; Akhundzade.

FICHA TÉCNICA
Benfica x Qarabag
Champions League
Local: Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal
Data/Horário: 16 de setembro de 2025, 16h

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Benfica

Qarabag

jogos de hoje

Champions League
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

FUTEBOL E FÉ

Vasco faz história e lança camisa do Círio de Nazaré 2025 em Belém

Cruz-maltino é o primeiro clube fora do Pará a integrar a homenagem à padroeira do Pará

16.09.25 21h33

CHAPÉU

Presidente da Tuna diz que outro clube contratou técnico com quem o time negociava

Presente no lançamento das camisas especiais do Círio, Miltoniel Santos admite frustração pela eliminação na Série D, promete elenco mais competitivo e confirma início das reformas no Souza até o fim de outubro

16.09.25 20h43

Campeonato Brasileiro Série B

Chapecoense x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/09) pela Série B

Chapecoense e Athletico PR jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

16.09.25 20h35

PARA A SANTA

Fé e futebol: clubes lançam camisas do Círio 2025 em Belém

Além dos times paraenses tradicionais, o Vasco da Gama entrou para a história como o primeiro clube fora do Pará a participar da homenagem a Nossa Senhora de Nazaré. Camisas já estão à venda.

16.09.25 20h07

MAIS LIDAS EM ESPORTES

São Paulo tem prejuízo de R$ 73 milhões com futebol em 2024; veja dados do balanço financeiro

28.04.25 12h11

Futebol

Neymar atrai torcedor com câncer, crianças e idosos, e faz venda de camisas do Santos explodir

Torcedores usaram faixa na testa, pintaram o rosto, compraram camisas personalizadas e outros produtos, todos alusivos a Neymar, distribuídos ou vendidos nas ruas que cercam a Vila Belmiro

31.01.25 18h47

JOGOS OLÍMPICOS

Saiba onde foram as últimas Olimpíadas e em que ano cada uma aconteceu

Os Jogos Olímpicos começaram em 1896 e, desde então, cerca de 23 cidades já sediaram o evento esportivo

19.07.24 12h32

Futebol

Corte Arbitral do Esporte anula processo de Gabigol, que volta a cumprir suspensão até 2025

O cancelamento se deu por falta de representante da União Federal; assim, processo deverá ser reiniciado

16.07.24 21h33

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda