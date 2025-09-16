Benfica x Qarabag: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/09) pela Champions League Benfica e Qarabag jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 16.09.25 15h00 Em seus últimos jogos, o Benfica empatou com o Santa Clara e o Qarabag empatou com o Zira, ambos por 1 a 1 (Facebook/ @SLBenfica) Benfica x Qarabag disputam hoje, terça-feira (16/09), a primeira rodada da Champions League. O jogo está programado para as 16h (horário de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Benfica x Qarabag ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Max, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em seus últimos jogos, o Benfica venceu o Fenerbahçe por 1 a 0, superou o Alverca por 2 a 1 e empatou com o Santa Clara por 1 a 1. Já o Qarabag perdeu para o Ferencváros por 3 a 2, venceu o Karvan por 2 a 0 e empatou com o Zira por 1 a 1. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (16/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, Champions League, Liga dos Campeões da AFC, Libertadores e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta terça-feira Tottenham x Villarreal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/9) pela Champions League Tottenham e Villarreal jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Real Madrid x Olympique: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16) pela Champions League Real Madrid e Olympique de Marseille jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Benfica x Qarabag: prováveis escalações Benfica: Trubin; Araujo, Silva, Otamendi, Dahl; Aursnes, Rios, Barrenechea, Schjelderup; Ivanovic, Pavlidis. Qarabag: Kochalski; Silva, Mustafazada, Medina, Cafarguliyev; Bicalho, Jankovic; Andrade, Kady, Zoubir; Akhundzade. FICHA TÉCNICA Benfica x Qarabag Champions League Local: Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal Data/Horário: 16 de setembro de 2025, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Benfica Qarabag jogos de hoje Champions League COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL FUTEBOL E FÉ Vasco faz história e lança camisa do Círio de Nazaré 2025 em Belém Cruz-maltino é o primeiro clube fora do Pará a integrar a homenagem à padroeira do Pará 16.09.25 21h33 CHAPÉU Presidente da Tuna diz que outro clube contratou técnico com quem o time negociava Presente no lançamento das camisas especiais do Círio, Miltoniel Santos admite frustração pela eliminação na Série D, promete elenco mais competitivo e confirma início das reformas no Souza até o fim de outubro 16.09.25 20h43 Campeonato Brasileiro Série B Chapecoense x Athletico-PR: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/09) pela Série B Chapecoense e Athletico PR jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 16.09.25 20h35 PARA A SANTA Fé e futebol: clubes lançam camisas do Círio 2025 em Belém Além dos times paraenses tradicionais, o Vasco da Gama entrou para a história como o primeiro clube fora do Pará a participar da homenagem a Nossa Senhora de Nazaré. Camisas já estão à venda. 16.09.25 20h07 MAIS LIDAS EM ESPORTES São Paulo tem prejuízo de R$ 73 milhões com futebol em 2024; veja dados do balanço financeiro 28.04.25 12h11 Futebol Neymar atrai torcedor com câncer, crianças e idosos, e faz venda de camisas do Santos explodir Torcedores usaram faixa na testa, pintaram o rosto, compraram camisas personalizadas e outros produtos, todos alusivos a Neymar, distribuídos ou vendidos nas ruas que cercam a Vila Belmiro 31.01.25 18h47 JOGOS OLÍMPICOS Saiba onde foram as últimas Olimpíadas e em que ano cada uma aconteceu Os Jogos Olímpicos começaram em 1896 e, desde então, cerca de 23 cidades já sediaram o evento esportivo 19.07.24 12h32 Futebol Corte Arbitral do Esporte anula processo de Gabigol, que volta a cumprir suspensão até 2025 O cancelamento se deu por falta de representante da União Federal; assim, processo deverá ser reiniciado 16.07.24 21h33