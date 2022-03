Ceará x Tuna: veja onde assistir ao vivo e qual o horário do jogo de hoje (15/3) pela Copa do Brasil

Os times Ceará x Tuna entram em campo hoje, terça-feira (15/03), para disputar a segunda rodada da Copa do Brasil. A partida iniciará às 21h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

VEJA MAIS

Onde assistir Ceará x Tuna ao vivo?

A partida Ceará x Tuna pode ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Amazon Prime, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Como Ceará x Tuna chegam para o jogo?

O Ceará venceu sua estreia pela Copa do Brasil, jogada contra o São Raimundo no dia 2 de março, por 3 a 0. A equipe lidera invicta o Grupo B da Copa do Nordeste, onde acumula 4 vitórias, 3 empates, 11 gols marcados e apenas 2 gols sofridos.

Já a Tuna venceu o Novorizontino por 1 a 0, no dia 2 de março. No Parazão, a Tuna lidera o Grupo B e registra um total de 3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 8 gols marcados e 10 sofridos.

Prováveis escalações

Ceará: João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio, Victor Luís; Rodrigo Lindoso, Richardson, Lima, Vina, Mendoza, Zé Roberto. Técnico: Tiago Nunes.

Tuna: Victor Lube, Léo Rosa, Romário, Lucão, Edinaldo, Kauê, Brasil Kaique, Alysson Barros, Jayme, Luan Santos, Paulo Rangel. Técnico: Emerson Almeida.

Ficha técnica

Ceará x Tuna

Copa do Brasil

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data/horário: 15 de março de 2022, às 21h30