Chico Barney veste camisa da Tuna Luso durante transmissão no Twitter; veja

Um dos colunistas e escritores mais conhecidos da país, Chico Barney surpreendeu os torcedores do Estado do Pará ao aparecer na transmissão desta segunda-feira (14) vestindo um uniforme da Tuna Luso Brasileira durante uma live realizada no Twitter, onde comenta os fatos e novidades sobre o Big Brother Brasil.

Ao ser questionado por internautas sobre a origem do uniforme, Chico informou que a camisa pertence ao clube paraense e contou ainda sua ligação com o futebol paraense. "A Tuna Luso Brasileira é um time que eu acompanho desde os anos 90, pela revista Placar, depois internet. Sempre fui um grande fã do time. Um dia desses comentei que gostaria de ter uma camisa da Tuna, e o Banpará, que patrocina o clube, me mandou. Um abraço ao Pará", disse.