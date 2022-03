Torcedores da Tuna viajam a Fortaleza para acompanhar a Águia na Copa do Brasil contra o Ceará

“Tuna, Tuna, Tuna. É mais um time que entra na história”, o trecho do hino da Tuna Luso Brasileira representa o sentimento do torcedor cruzmaltino nesta terça-feira (15). A Águia do Souza entra em campo contra o Ceará-CE, às 21h30, na Arena Castelão, buscando uma classificação histórica para a terceira fase da Copa do Brasil. E três amigos tunantes deixaram Belém rumo à capital cearense para torcer pela Lusa e, quem sabe, contemplar mais um time da Tuna entrando para a história.

Os amigos Victor Tourinho, Rafael Dalmacio e Uderson Alexandre decidiram “levantar voo” atrás da Águia do Souza. Nesta madrugada o trio viajou mais de 1.100 quilômetros para acompanhar a Lusa, que nunca disputou uma partida na segunda fase da Copa do Brasil em uma Arena de Copa do Mundo.

“Conversamos, vimos passagens, compramos e hoje estamos aqui. Esperamos que a Tuna faça uma boa partida e se classifique. Viemos confiantes na classificação”, disse Victor Tourinho.

Torcedores da Tuna no Aeroporto de Belém, antes do embarque (Arquivo pessoal)

Amor que não se mede

A Lusa retornou à elite do futebol paraense em 2020, quando conquistou a Segundinha. Em 2021 chegou à final do Parazão e ficou com o vice-campeonato, mas garantiu vagas na Copa do Brasil, Brasileiro Série D e Copa Verde de 2022 e logo na sua volta a um a competição nacional, tirou o Grêmio Novorizontino-SP, equipe que está na Série B do Brasileiro. Para o torcedor Rafael Dalmacio, é um sonho poder estar ao lado da Lusa nesse momento.

“É gratificante ontem não ter nada e hoje estar em um momento além do esperado. Estar novamente garantido no Parazão do ano que vem, ter calendário e hoje estamos aqui, em Fortaleza. Daqui um mês já teremos o Campeonato Brasileiro e vou atrás da Tuna”, finalizou.

Ceará x Tuna jogam hoje, às 21h30, na Arena Castelão, pela segunda fase da Copa do Brasil. É jogo único, sem vantagem, em caso de empate a vaga será decidida nos pênaltis. Quem avançar fatura a cota de R$1.900 milhão ofertada pela CBF. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.