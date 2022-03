Tuna enfrenta o Ceará, nesta terça-feira (15/03), em busca de premiação milionária da Copa do Brasil

Tuna Luso Brasileira e Ceará entram em campo na noite desta terça-feira, pela segunda fase da Copa do Brasil. O jogo será disputado no estádio Castelão, em Fortaleza, a partir das 21h30. Em jogo, a permanência na competição e uma premiação gorda dada pela CBF. Na condição de visitante, a Tuna precisa vencer. Em caso de empate, a decisão será nas penalidades máximas.

Três décadas após sua estreia na Copa do Brasil, a Tuna Luso retorna à competição mais democrática do futebol brasileiro fazendo história, ao avançar pela primeira vez à segunda fase da competição. Para seguir abrilhantando ainda mais sua jornada, a águia cruzmaltina tem um desafio árduo pela frente, ao enfrentar uma equipe forte e entrosada, que caiu nas quartas de finais do Campeonato Cearense, mas lidera o grupo B da Copa do Nordeste, com 15 pontos e nenhuma derrota.

O desafio do elenco será ainda mais indigesto devido o local da partida. Tuna e Ceará se enfrentam no estádio Castelão, em Fortaleza. Para isso, o técnico Emerson Almeida conta com força máxima do time, que vem treinando forte, aproveitando a paralisação do Campeonato Paraense, o qual os lusos também estão confirmados na fase decisiva.

A participação inédita na segunda fase já vem rendendo ao clube quantias financeiras significativas. Só pela participação na primeira fase, o time embolsou R$ 620 mil, e mais R$ 750 mil, ao derrotar o Novorizontino por 1 a 0, no dia 2 deste mês, no Baenão. A bonificação será ainda maior, em caso de avanço à terceira fase e o prêmio sobe para R$ 1.900.000.

Caso a expectativa se confirme e a Tuna não tenha nenhuma baixa, o time deve entrar em campo com todos os titulares. Já o Ceará continua reforçando o elenco, que deve contar com a presença de Vina e Victor Luís, os dois artilheiros do time na Copa do Nordeste.

Local: Arena Castelão

Hora: 21h30

Árbitro: Marielson Alves Silva

Assistentes: Jucimar dos Santos Dias e Luanderson Lima dos Santos

Quarto árbitro: Alexandre de Souza Peixoto

Ceará: João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio, Victor Luís; Lucas Ribeiro, Richardson, Lima, Vina, Mendoza, Zé Roberto.

Técnico: Tiago Nunes

Tuna Luso: Victor Lube; Michel, Charles, Lukão, Edinaldo; Kaike, Jaime, Kauê, Araújo; Paulo Rangel e Fidelis.

Técnico: Emerson Almeida